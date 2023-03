Schiacciato dal suo trattore a Cortenedolo, ferito 86enne

mercoledì, 29 marzo 2023

Edolo (Brescia) – Gravissimo incidente con il trattore a Cortenedolo, frazione di Edolo (Brescia) dove un pensionato di 86 anni è rimasto schiacciato dal mezzo che stava guidando. Sul posto sono giunti l’automedica dell’ospedale di Edolo, l’eliambulanza dalla centrale di Brescia, i vigili del fuoco del distaccamento di Edolo, il Soccorso Alpino di Edolo e i carabinieri della Stazione di Edolo.

Le condizioni del pensionato sono meno gravi di quanto si fosse temuto in una prima fase, quando è arrivata la chiamata al 112 Nue, l’86enne è stato stabilizzato dall’equipe medica sul posto e in codice giallo trasportato in ospedale per le cure. Sono in corso accertamenti sulla dinamica di quanto accaduto.