sabato, 29 luglio 2023

Saviore dell’Adamello – Nel pomeriggio in Valle Camonica una richiesta d’intervento per un uomo del 1963, caduto nel bosco nei pressi di Fabrezza, comune di Saviore dell’Adamello, a poca distanza da dove si trovavano le squadre del Soccorso alpino – V Delegazione Bresciana, impiegate in Val Salarno per un’esercitazione. L’uomo era scivolato e aveva riportato la sospetta lussazione di una spalla. I tecnici lo hanno raggiunto, valutato, messo in sicurezza e accompagnato fino all’ambulanza.