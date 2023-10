Sara Piazza prima donna al vertice della Cassa Edile Bresciana

martedì, 17 ottobre 2023

Brescia – Cambio di vicepresidenza per la Cassa assistenziale paritetica edile di Brescia. Sara Piazza, già vicepresidente dell’Ente sistema edilizia Brescia, segretario generale della Filca-Cisl bresciana e vicepresidente del Formedil (ente unico per la formazione e la sicurezza) regionale, lascia dopo tre anni l’incarico in Eseb per sostituire Raffaele Merigo alla vicepresidenza Cape. Merigo prende il suo posto alla Scuola edile, a supporto del neoeletto vicepresidente Ibrahima Niane.

“Uno dei punti prioritari – afferma Piazza, prima vicepresidente donna nella storia della Cassa edile bresciana – è fare squadra con l’obiettivo di trovare risposte innovative, e in linea con i tempi, per garantire il benessere del lavoratore e sostegno allo sviluppo delle imprese. In sinergia con Eseb, intendiamo mettere a sistema dati e prassi riferiti al settore, con il supporto di strumenti digitali, per restituire un’analisi da cui partire per progettare il futuro del comparto”.

Lavorando in continuità con l’impegno portato avanti, da oltre settantacinque anni, dalla Cassa edile, a favore di welfare, sicurezza e legalità nel settore delle costruzioni, la vicepresidente sottolinea, inoltre, la necessità di diffondere l’utilizzo di “Check” nelle pubbliche amministrazioni, sottoponendo agli enti pubblici i vantaggi dell’implementazione dell’innovativa piattaforma digitale creata in sinergia con le Casse edili per ottimizzare il lavoro e verificare la regolarità dei cantieri.

Classe 1969, con un profilo da educatore professionale, Piazza entra nel mondo sindacale nel 2004 e dal 2009 è alla guida di Filca Cisl Valle Camonica fino alla riorganizzazione territoriale della Confederazione italiana sindacati lavoratori. Dal 2013 è nella Segreteria provinciale della categoria e nel 2017 è eletta segretario generale della Filca-Cisl Brescia, sostituendo Roberto Bocchio. Con l’esperienza ai vertici della Scuola edile bresciana (Eseb) e quella, ancora in corso, alla vicepresidenza di Formedil Lombardia, vota il suo impegno alla formazione dei futuri operatori del comparto edile, con un’attenzione specifica alla diffusione di una cultura della prevenzione dai rischi che possono insorgere in cantiere. Dal 6 ottobre di quest’anno inizia il mandato biennale alla vicepresidenza di Cape, guidando il settore, insieme a tutti gli attori del Sistema Ance, delle Parti Sociali e degli Enti bilaterali, nel rispetto delle regole contrattuali, rilanciando il welfare e accompagnando le imprese nelle sfide che il comparto delle costruzioni è chiamato ad affrontare.