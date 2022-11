Sanità, Giuseppina Barcellini nuovo direttore del Distretto di Vallecamonica – Sebino

mercoledì, 9 novembre 2022

Esine – ASST della Valcamonica ha compiuto un ulteriore step organizzativo nell’iter di applicazione della Legge di Riforma Sanitaria Regionale (LR n.22/2021) e del nuovo Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024, conferendo, con apposita procedura di selezione, alla dottoressa Giuseppina Barcellini l’incarico di Direttore del Distretto di Vallecamonica – Sebino, afferente al Polo Territoriale dell’ASST.

Nata a Lovere il 2 luglio 1983, vanta una lunga esperienza di lavoro nel polo territoriale di quest’ASST in qualità di Dirigente Psicologo, Direttore di Struttura Semplice “Psicologia Clinica”, Coordinatrice dei Consultori Famigliari e come rappresentante nel tavolo di lavoro per la definizione del Piano di Zona dell’Ambito di Vallecamonica.

La strutturazione e l’implementazione dell’attività Distrettuale costituiscono tassello imprescindibile per lo sviluppo dell’assistenza socio-sanitaria a livello territoriale, così come previsto dalla LR n.22/2021. Il Distretto infatti rappresenta la sede della programmazione territoriale e garantisce l’erogazione dell’offerta sul territorio di tutte le attività sanitarie e sociosanitarie con un’attenzione all’integrazione con le prestazioni a carattere sociale, in stretta collaborazione con i Sindaci e l’Ufficio di Piano, anche in linea con le iniziative inserite nel Piano di Zona.

Il vantaggio di un unico Distretto che fa parte della storia della Vallecamonica raltà con un’unica Comunità Montana, risiede nella possibilità di rendere uniforme e omogenea l’erogazione delle prestazioni su tutto il territorio, garantendo nel contempo una maggiore possibilità di favorire la circolarità delle informazioni. Il Distretto assume, quindi,un ruolo strategico di gestione e coordinamento organizzativo e funzionale della Rete dei Servizi, che si incardina principalmente nelle Case di Comunità – Ospedali di Comunità e nella Centrale Operativa Territoriale (COT), per la presa in carico della persona.