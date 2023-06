Sanità camuna, l’intervento di Pier Luigi Mottinelli: “Più attenzione alle aree interne e solidarietà tra territori”

giovedì, 8 giugno 2023

Breno (Brescia) – L’argomento sanità tiene banco in Valle Camonica. Dopo le polemiche degli scorsi giorni e gli incontri istituzionali con le soluzioni per superare la fase di emergenza, c’è la presa di posizione di Pier Luigi Mottinelli, esponente di spicco della politica camuno, già sindaco di Cedegolo, presidente della Comunità Montana e della Provincia di Brescia e oggi segretario del Pd di Valle Camonica, che pone l’accento sull’organizzazione.

“All’assemblea dei sindaci ASST – spiega Mottinelli – sono intervenuto in rappresentanza del Pd Valle Camonica e Pd di Brescia e dei consiglieri regionali Miriam Cominelli e Emilio Del Bono. Al di là delle responsabilità gestionali che ci sono e sono almeno quelle di sottovalutazione della situazione ne ho tratto una considerazione: è il sistema lombardo che è in crisi e le zone periferiche non sono aiutate”. “L’ATS della Montagna che vede insieme Valle Camonica e della Valtellina – prosegue – è un problema: non ha mai funzionato ed è un vulnus verso le realtà di eccellenza sanitaria di Brescia”. “A mio parere – conclude Mottinelli – manca la solidarietà tra territori e la politica camuna è la grande assente”.

Sulla situazione sanitaria camuna interviene Gianbettino Polonioli, responsabile enti locali del Pd di Valle Camonica, che evidenzia la necessità “di prestare maggior attenzione alle aree interne, garantendo pari servizi per chi risiede in zone montane e in zone urbanizzate”.