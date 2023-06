Sagra di San Giovanni, a Edolo inizia la stagione estiva: il programma

sabato, 24 giugno 2023

Edolo (Brescia) – Con la sagra di San Giovanni inizia la stagione estiva a Edolo (Brescia) e la musica il filone conduttore delle numerose iniziative. Questo fine settimana in piazza San Giovanni e nelle vie adiacenti un ricco programma. Ieri sera concerto del Gruppo Musicale Bandistico San Lorenzo Sonico; oggi – sabato 24 giugno, alle 20:30 – nella chiesa di San Giovanni esibizione del Coro Baitone in gemellaggio con il Coro Polifonico Segossini di Sinnai (Cagliari). Domani – domenica 25 giugno – in Viale Derna, piazza San Giovanni e nelle vie adiacenti bancarelle e attrazioni per grandi e piccini. Tante attrazioni e il trenino rosso dalle 10 alle 18, con partenza dalla scuola dell’infanzia.

L’estate edolese sarà arricchita di numerosi eventi, musica e divertimento e nel prossimo weekend si terrà il primo Raduno del Mortirolo “Città di Edolo”, organizzato dal Moto club Edolo, che vedrà diversi punti di festa per le vie del paese e tanti appassionati delle due ruote.