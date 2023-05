Risultati Elezioni Amministrative 2023, i dati sull’affluenza nei Comuni delle province di Sondrio e Brescia

domenica, 14 maggio 2023

Ponte di Legno – Il dato definitivo alle ore 12 dell’affluenza alle elezioni comunali, per i comuni seguiti dal Viminale, è del 14,21% in calo rispetto alle precedenti omologhe in cui aveva votato il 19,34%. Si voterà fino a stasera alle ore 23 e domani dalle 7 alle 15. Al voto sono chiamati complessivamente 790 comuni, 595 nelle regioni a statuto ordinario, 195 nelle speciali. In Sicilia e Sardegna si vota il 28 e 29 maggio, in Trentino e Valle d’Aosta il 21 maggio.

In Lombardia si conferma il calo dell’affluenza: nei sette Comuni della provincia di Sondrio ha votato il 14,36% degli aventi diritto contro il 20,99% della tornata precedente, nel Bresciano il 14,91% rispetto al 19,51%.

PROVINCIA DI BRESCIA 14,91% vs 19,57% ore 12 tornata precedente

AGNOSINE 15,43 20,75

BARGHE 15,33 21,84

BERZO DEMO 24,65 26,16

BERZO INFERIORE 21,65 21,08

BORNO 23,92 32,13

BRESCIA 14,23 18,08

CASTELCOVATI 11,11 24,80

MALONNO 21,27 19,99

MANERBIO 15,63 23,15

MILZANO 22,14 27,91

OFFLAGA 11,57 22,70

OSPITALETTO 15,65 21,85

PONTE DI LEGNO 17,14 21,42

SAN ZENO NAVIGLIO 14,49 21,24

SOIANO DEL LAGO 16,09 20,85

TOSCOLANO-MADERNO 18,48 23,83

TRENZANO 17,54 26,45

PROVINCIA DI SONDRIO 14,36% vs 20,99% ore 12 tornata precedente

ALBOSAGGIA 17,25 23,51

BEMA 17,27 20,95

CHIESA IN VALMALENCO 14,87 22,72

COSIO VALTELLINO 14,10 17,86

GEROLA ALTA 14,38 26,50

SONDRIO 14,73 21,88

TEGLIO 11,26 17,93