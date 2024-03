Rinnovato il centro sportivo dell’area laghetto di Malonno

venerdì, 22 marzo 2024

Malonno (Brescia) – Inaugurata la nuova area sportiva di Malonno, che diventerà sempre più un‘area di grande attrazione per bambini, famiglie, gruppi e associazione sportive.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Malonno Giovanni Ghirardi e gli amministratori locali, il parroco don Simone Ziliani, il presidente dell’Us Malonno Giorgio Bianchi e tutto il direttivo, i responsabili delle associazioni del paese e i cittadini.

“La zona – ha spiegato il sindaco Giovanni Ghirardi – è stata interamente riqualificata con una serie di interventi dal campo polivalente al beach volley fino alla realizzazione del bikebar e oggi è ancor più attraente del passato e diventa un punto di riferimento per le attività sportive del nostro paese”.

L’Amministrazione comunale di Malonno ha partecipato a due bandi di Regione Lombardia ottenendo complessivamente 500mila euro per la riqualificazione della zona sportiva all’area del Laghetto. In particolare è stata costruita una nuova struttura coperta destinata a locale ristoro, punto informativo e noleggio delle attrezzature, quindi ricarica e-bike e punto di ritrovo per chi transita sulla ciclopedonale camuna. Inoltre è stato riqualificato l’impianto sportivo con un utilizzo polivalente – calcetto, basket, pallavolo e tennis – e realizzato un nuovo campo da beach volley. Infine sono stati stati sistemati gli accessi, rifatto il ponte in legno e installata la videosorveglianza. Ammodernato, con un risparmio, l’impianto di illuminazione del campo a undici e dei campetti. Sono state poi sistemate le aree verdi lungo le sponde del laghetto, con il posizionamento di nuovo arredo urbano in legno.

In futuro saranno completate le opere. Il Comune di Malonno ha partecipato ad un nuovo bando regionale, ora in attesa della definizione della graduatoria e, se arriveranno i contributi, sarà realizzata una pista di atletica, riqualificati gli spogliatoi e istallato un impianto fotovoltaico.

di A. Pa.