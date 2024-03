Rimuove le barriere sulla Sp6 di Cevo, individuato e sanzionato

mercoledì, 27 marzo 2024

Cevo (Brescia) – Individuato e sanzionato chi ha rimosso le barriere sulla Sp6 di Cevo.

Sabato scorso sono state spostate le barriere new jersey in cemento che chiudono la strada provinciale 6 in corrispondenza della frana di Cevo. I dispositivi, atti a salvaguardare l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito, sono stati posati a seguito della frana scesa a dicembre, che ha coinvolto la strada provinciale. Il fatto è molto grave e costituisce reato e per questo motivo è stata sporta denuncia ai carabinieri. Grazie al celere intervento dell’Arma della stazione di Cevo, comandata dal Luogotenente Antonio Tavano, è stato possibile individuare l’autore del reato, che è stato multato.

“Le barriere in cemento utilizzate per sbarrare la strada a Cevo sono lunghe 6 metri e pesano decine di quintali. Per spostarle sono stati impiegati due trattori ben attrezzati – ha commentato il Consigliere delegato ai Lavori Pubblici, Paolo Fontana – La situazione sulla SP6 è costantemente monitorata e l’area della frana non è sicura. Pertanto si raccomanda di rispettare scrupolosamente le indicazioni e le restrizioni poste per garantire la sicurezza di tutti. Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai Carabinieri della stazione di Cevo, guidati dal luogotenente Antonio Tavano, per il celere e efficace intervento che ha permesso di individuare e sanzionare l’autore del reato.”