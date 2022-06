Rilancio dell’autotrasporto, la consigliera regionale Carzeri: “Migliorare le infrastrutture e consentire le assunzioni”

mercoledì, 1 giugno 2022

Brescia – Il settore dell’autotrasporto è un punto di forza dell‘economia e la conferma è arrivata dalla recente assemblea che si è svolta a Brescia. La consigliera regionale Claudia Carzeri (nella foto), presidente della Commissione V trasporti, Mobilità, Infrastrutture e Territorio di Regione Lombardia, ha sottolineato nel suo intervento: “Autotrasportatori anello di congiunzione dell’economia italiana. Vanno migliorate le infrastrutture e consentite le assunzioni”.

“La mobilità delle persone e delle merci ha un valore economico oltre che sociale di prima grandezza perché il trasporto e la logistica sono l’anello di congiunzione dell’economia italiana – spiega Claudia Carzeri, presidente della Commissione V trasporti, Mobilità, Infrastrutture e Territorio di Regione Lombardia – L’anno della pandemia ha colpito fortemente questa categoria poiché ha modificato le condizioni di viaggio: spesso, infatti, i mezzi viaggiavano carichi all’andata e vuoti al ritorno con una conseguente importante perdita dei guadagni. Tuttavia questa categoria, quella degli autotrasportatori, ha viaggiato comunque perché l’Italia era un Paese che aveva bisogno delle merci, aveva bisogno dei farmaci, aveva bisogno dei beni di prima necessità e, per questo, non si sono mai fermati. Ciò dimostra che disquisire sull’utilità del trasporto e garantire la mobilità dei cittadini verso anche le piccole comunità è un elemento che ha una sua centralità e una sua importanza. Senza il trasporto, si è visto quando è partito il lockdown, che molte zone non avrebbero potuto ricevere i beni di prima necessità, molti ospedali i prodotti farmaceutici necessari, l’ossigeno etc e quindi il trasporto è l’elemento attraverso il quale un’economia, e soprattutto i cittadini di questa regione, possono avere una risposta alle necessità di tutti i giorni”.

“Il comparto del trasporto e della logistica è l’anello di congiunzione tra l’industria, il commercio, l’agricoltura, l’artigianato e la distribuzione ed è di fondamentale importanza che abbia gli strumenti idonei, primo fra tutti le infrastrutture. Con la FAI e grazie alla FAI si torna a parlare con quelli che le strade vogliono farle, perché mi era sembrato che, negli ultimi anni, parlassero solo quelli che le strade non volessero farle, di nessun genere e di nessun tipo – afferma Claudia Carzeri -. La Lombardia è la Regione che movimenta più merci di tutte le Regioni d’Italia e di conseguenza deve avere un occhio di particolare riguardo al trasporto e alla logistica.

Le infrastrutture servono a muovere più rapidamente possibile il traffico per raggiungere i luoghi di destinazione e non possiamo mai dimenticare per esempio che creare ostacoli alla circolazione è una scelta che ha un impatto negativo, sulla qualità dell’aria, perché anche un automezzo di ultima generazione, che ha introdotto certamente delle novità tecnologiche riuscendo ad abbassare significativamente quelle che sono le emissioni ma se fatto viaggiare in colonna, fatto viaggiare in coda, è più inquinante di un automezzo di vecchia generazione che ha 50 anni. Quindi la fluidità del traffico è condizione essenziale per evitare che si determinino situazioni, come dire, dannose all’inquinamento”.

Importante, però, anche il tema del lavoro e dei dipendenti: oggi non si trovano autisti, mancano 20.000 autisti in Italia, 1500 nel Bresciano perché innanzitutto le patenti costano moltissimo, costano 6000 euro, la famiglia spesso non ha 6000 euro da investire per un figlio che debba poi salire sul camion.

“Regione Lombardia ha voluto fortemente sostenere questo settore investendo nel bando formare per assumere: all’interno del bando è stata infatti creata una sezione per gli autotrasportatori con un fondo di 2 milioni per le micro e piccole aziende del settore dell’autotrasporto con un max di 50 addetti per le assunzioni di autisti con patenti C, C/E E CQC. Un intervento concreto di Regione Lombardia che vuole essere a fianco della categoria”, conclude Carzeri.