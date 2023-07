Rigenerazione urbana del centro storico, Incudine cambia volto

martedì, 11 luglio 2023

Incudine (Brescia) – Aperti due cantieri a Incudine (Brescia), il primo riguarda la rigenerazione urbana del centro storico e della zona soliva, e il secondo è sull’illuminazione pubblica. Sui due interventi l’Amministrazione comunale di Incudine ha ottenuto rispettivamente 490mila euro e 300mila euro come contributo a fondo perduto da Regione Lombardia.

“Come Amministrazione comunale – spiega Diego Carli, sindaco di Incudine – siamo soddisfatti: a un anno e mezzo da nostro insediamento siamo riusciti a ottenere importanti finanziamenti su bandi regionale e ad avviare il cantiere”.

Con i due bandi – Rigenerazione urbana e Illumina – il Comune di Incudine ha ottenuto sui due bandi poco meno di 800mila euro che cambieranno volto al paese. “Si tratta di due interventi differenti – aggiunge il sindaco Diego Carli – nel primo viene recuperato la tradizione del nostro paese con un selciato che torna alle origini e nel secondo viene rinnovato e potenziato il servizio di illuminazione pubblica”.

Il primo intervento prevede la rimozione dell’asfalto, il rifacimento dei sottoservizi e la posa di selciato come avveniva un tempo, mentre per quanto concerne il secondo – quello dell’illuminazione – verranno sostituito tutti i punti luce, con installazione di quelli a Led, che porterà ad un risparmio energetico e minor costi per il Comune, inoltre sarà potenziato il servizio nella zona parco giochi e cimitero con altri 30 punti luce. I due cantieri dovrebbero concludersi – tempo permettendo e se non ci saranno imprevisti – entro fine anno.

di A. Pan.