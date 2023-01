Rifiuti, cresce la raccolta differenziata nel Bresciano: i dati della Valle Camonica

venerdì, 13 gennaio 2023

Brescia – Cresce la raccolta differenziata in provincia di Brescia: in Valle Camonica i Comuni di Gianico e Braone sfiorano il 90%, mentre Cimbergo, Corteno Golgi e Paspardo sono inferiori al 40% e Saviore si colloca al 44%.

Sui costi di gestione dei rifiuti, la media in provincia di Brescia è di 148 euro pro capite, mentre la spesa è superiore ai 700 euro pro capite solo nei Comuni di Ponte di Legno e Limone, dove il dato è influenzato dal forte afflusso turistico. Invece Dello è il Comune con il costo pro capite più basso del Bresciano con meno di 50 euro.

Con il 77% di raccolta differenziata complessiva, Brescia si conferma una provincia virtuosa classificandosi al sesto posto a livello regionale nell’ambito della raccolta dei rifiuti. Il dato, presentato attraverso il Quaderno dei rifiuti della Provincia di Brescia, sui dati 2021. La produzione rimane in costante crescita, la loro gestione è sempre più un costo in termini ambientali ed economici – hanno sottolineato il presidente della Provincia Samuele Alghisi e il vice presidente Guido Galperti -. La prevenzione è pertanto la migliore possibile tra le opzioni di gestione dei rifiuti, in quanto elimina la necessità di manipolazione, trasporto, riciclaggio e smaltimento”.

Complessivamente, in provincia sono stati prodotti nel 2021 663 milioni di chilogrammi di rifiuti (+2% rispetto al 2020); di questi, 510 milioni hanno seguito il percorso della differenziata. I Comuni dove la raccolta ha superato l’80% sono saliti a 91.