Rientro ponte dell’Immacolata: code in Valle Camonica e Valtellina

domenica, 10 dicembre 2023

Edolo (Brescia) – Incolonnamenti sulla Statale 42 del Tonale e Statale 38 dello Stelvio: il controesodo dal lungo ponte dell’Immacolata è scattato nella tarda mattinata e sulle principali strade delle località di villeggiatura si sono registrate code d’auto e camper.

Nel pomeriggio si è formato un serpentone d’auto da Temù fino a Edolo e i tempi di percorrenza tra Temù e Incudine sono stati nell’ordine di un’ora, poi traffico intenso a Edolo e anche a Malonno, ma la situazione non era migliore nella Media Valle Camonica, dove incolonnamenti si sono registrati da Breno a Pian Camuno e anche sul Sebina – Provinciale 510 – la situazione non era migliore, con rallentamenti da Sulzano alla tangenziale di Brescia. “E’ un rientro da incubo“, il commento di una comitiva di turisti che è partita da Temù alle 14 diretta a Brescia e per raggiungere Edolo ha impiegato più di due ore.

Nel tardo pomeriggio, accanto ai vacanzieri, si sono aggiunti gli sciatori di giornata, che alla chiusura degli impianti del comprensorio Ponte di Legno-Tonale e Aprica, si sono messi in auto per far ritorno a casa.

Situazione identica anche in Valtellina: sulla Statale 38 dello Stelvio si sono registrati incolonnamenti, in particolare da Lovero a Tirano, poi a Sondrio e tra Ardenno e la galleria di Morbegno, mentre nella Bergamasca i maggiori problemi a Clusone in Val Seriana, tra San Pellegrino Terme e Zogno in Valle Brembana e a Casazza in Val Cavallina.