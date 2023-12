Ricostruzione climatica del ghiacciaio dell’Adamello: incontro a Unimont di Edolo

sabato, 9 dicembre 2023

Edolo (Brescia) – Il ghiacciaio dell‘Adamello, studi e ricostruzione climatica, Martedì 12 dicembre, alle 18, presso la sala Cevedale di Unimont a Edolo, avrà luogo la seconda serata divulgativa organizzata in chiusura del progetto ClimADA “Ricostruzione climatica e ambientale dell’area dell’Adamello e delle Alpi centrali”.

Relatore dell’incontro, che potrà essere seguito sia in presenza che in streaming, sarà il geologo Claudio Artoni (foto © Bicocca) dal 2021 tecnico del laboratorio EuroCold del Dipartimento di Scienzedell’Ambiente e della Terra (DISAT) dell’Università Milano Bicocca. Artoni si occupa dell’analisi di carote di ghiaccio e campioni di neve, oltre a tutta la parte logistica ed operativa del laboratorio. Ha partecipato a numerose campagne di campionamento sia sulle Alpi che alle Svalbard.

Avviato nel 2021, il progetto ClimADA è nato per portare l’attenzione dello studio sui ghiacciai verso una prospettiva sia climatica sia ambientale, con l’estrazione di preziose informazioni chimiche, fisiche, biologiche e geologiche presenti in quello che è letteralmente il più profondo archivio d’Italia: il Ghiacciaio dell’Adamello.

Nel mese di dicembre, in chiusura del progetto, grazie a tre serate divulgative saranno mostrati lo studio dell’archivio climatico custodito nella carota di ghiaccio estratta dal Pian di Neve nel 2021 e le attività di monitoraggio delle variazioni recenti del più grande ghiacciaio delle Alpi italiane.

ClimADA è un progetto finanziato da Fondazione Cariplo che coinvolge Fondazione Lombardia per l’Ambiente, Parco dell’Adamello con Servizio Glaciologico Lombardo, Politecnico di Milano, Università Milano Bicocca, Università degli Studi di Brescia.

ENTE GESTORE DEL PARCO DELL’ADAMELLO

Claudio Artoni, Responsabile tecnico del sistema di laboratori EuroCold Lab. del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Terra (DISAT), si occupa dell’analisi di carote di ghiaccio e campioni di neve, del campionamento e monitoraggio in ambiente d’alta quota e polare, oltre alla gestione logistica ed operativa del laboratorio.

Geologo di formazione con specializzazione in micropaleontologia, si è appassionato al mondo della criosfera e sta terminando il dottorato di ricerca in Scienze Polari presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Il progetto di dottorato si focalizza sullo studio delle polveri minerali presenti nel manto nevoso con un campo d’azione che spazia dalle Svalbard all’Antartide passando per le Alpi.

Da alcuni anni è istruttore nazionale del Servizio Valanghe Italiano, membro professionista dell’American Avalanche Association (A3), ambassador del progetto di citizen science “Community Snow Observations”, osservatore nivologico AINEVA, membro della commissione valanghe (AVA-com) dell’International Commission of Alpine Rescue (ICAR), membro dell’Avalanche Transceiver Interference Working-group di Avalanche Canada.

Associato all’Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISP), nel 2021 e 2022 è stato per alcuni mesi station leader della base italiana “Dirigibile Italia” a Ny-Ålesund, isole Svalbard. Durante questi mesi ha gestito la strumentazione scientifica nel laboratorio di Gruvebadet per l’analisi del particolato in aria, è stato il responsabile della sicurezza per tutti i ricercatori presenti in base ed ha realizzato campionamenti e stratigrafie del manto nevoso in numerosi ghiacciai dell’isola di Spitsbergen.

Nel 2022 ha partecipato alla 38^ spedizione in Antartide alla base italiana “Mario Zucchelli” per il progetto MIMIC che ha come obiettivo l’analisi multidisciplinare del vulcano Melburne. Ha realizzato alcuni carotaggi superficiali di nevato sulla caldera e sulle pendici del Melbourne.

Membro dell’Association of Polar Early Career Scientists (APECS-Italia), dell’International Glaciological Society e della Società Geologica Italiana. Da alcuni anni è Operatore Glaciologico per il Servizio Glaciologico Lombardo e si occupo dell’organizzazione di eventi divulgativi sulla criosfera nonché del monitoraggio dei ghiacciai lombardi.

L’incontro potrà essere seguito sia in presenza che in streaming seguendo le indicazioni riportate QUI