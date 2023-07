Riconoscimento a quattro vigili del fuoco di Monno

lunedì, 3 luglio 2023

Monno (Brescia) – Una speciale serata a Ca’ Mon per ricordare i vigili del fuoco monnesi, riferimento per l’Alta Valle Camonica. Infatti i vigili del fuoco di Monno, la loro attività inizia nel 1884, hanno operato autonomamente, riconosciuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1964, poi sono stati inseriti nel distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Edolo ed hanno proseguito fino al raggiungimento del limite d’età la loro attività.

L’evento di ieri sera, con la sala di Ca’ Mon strapiena, è stato organizzato dall’Associazione Amici vigili del fuoco di Edolo 1890 con in testa Giacomo Manenti, in collaborazione con la Pro Loco di Monno-Mortirolo, guidata dal Raffaele Zeni Fagliari. Alla cerimonia erano presenti, oltre a Manenti e Fagliari, il sindaco Romano Caldinelli, un gruppo di vigili del fuoco, un nutrito gruppo di cittadini e familiari dei quattro vigili del fuoco che hanno fatto la storia a Monno, di cui uno – Luigi Pietroboni, classe 1938, vivente. Quest’ultimo ha partecipato alla serata e messo in moto la storica pompa per veniva utilizzata per gli interventi sugli incendi a Monno e sul Mortirolo e che era stata sistemata per i 125 anni dell’anniversario dei vigili del fuoco edolesi.

Gli altri tre pompieri che hanno fondato l’allora distaccamento di Monno – con riconoscimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che risale al 23 dicembre 1964 – sono Bortolo Ghensi, classe 1943; Luigi Pietroboni, classe 1927; e Atanasio Salvatico, classe 1927.

“Abbiamo voluto ricordare in modo speciale con un riconoscimento al lavoro che hanno svolto qui a Monno e sulle montagne del Mortirolo quattro vigili del fuoco che hanno prestato il loro servizio gratuitamente per la loro comunità”, ha commentato Giacomo Manenti. “Questo momento – ha proseguito Manenti – vuol essere uno stimolo anche per le nuove generazioni”.

I riconoscimenti sono stati consegnati da Romano Caldinelli, Raffaele Zeni Fagliari e Giacomo Manenti ai familiari e al termine c’è stato un momento conviviale.