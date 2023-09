Ricercato a Trento, la Squadra Mobile arresta 28enne

martedì, 12 settembre 2023

Trento – La Squadra Mobile di Trento ha individuato ed arrestato un tunisino ventottenne in relazione ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Trento. Il giovane nordafricano risulta irregolare in Italia ed ha una serie di precedenti penali. Giorni fa, lo stesso aveva lanciato un monopattino contro la sua fidanzata. Per tale ragione, si trova ora sotto indagine.

Il ventottenne deve scontare otto mesi di carcere per una sentenza pregressa. La questura di Trento ha chiesto il nullaosta al decreto di espulsione.