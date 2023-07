Recuperato sulla via Normale dell’Adamello alpinista ferito

domenica, 30 luglio 2023

Edolo (Brescia) – Intervento in Adamello del Soccorso Alpino: un escursionista era caduto procurandosi la sospetta frattura di un gomito, mentre stava percorrendo la via Normale all’Adamello, nel tratto tra il bivacco Ugolini e la vetta. È partito subito l’elisoccorso di Brescia di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Nel frattempo le squadre a terra si sono organizzate, pronte a partire, presso il centro operativo di Edolo.

In quota c’erano parecchie nuvole: dopo un tentativo dal versante della val Miller, l’elisoccorso è riuscito a passare sopra il versante opposto, sul Pian di Neve. Il tecnico di elisoccorso è stato sbarcato con il verricello sulla cresta e, dopo una prima valutazione, è sceso sull’infortunato anche il medico. Il tutto si è svolto in pochi minuti, con una la situazione meteorologica che rischiava di peggiorare. Per questo motivo le squadre territoriali si preparano comunque per ogni intervento, in supporto all’elisoccorso. L’infortunato è stato trasportato in ospedale; l’elicottero fatto rifornimento ed è ripartito per una nuova missione.

di Red. Cro.