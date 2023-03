Recuperati due alpinisti dispersi in Val Malga a Sonico

domenica, 5 marzo 2023

Sonico (Brescia) – Individuati e accompagnati due alpinisti: erano partiti per compiere una via nella zona dei Listoni del Miller ma poi hanno sbagliato il percorso del rientro e i tempi previsti si sono prolungati oltre il dovuto. I familiari, non vedendoli tornare, hanno chiesto aiuto.

La centrale ha attivato i tecnici del Soccorso alpino, Stazione di Edolo della V Delegazione bresciana; una quindicina i soccorritori impegnati, insieme con il Sagf, Soccorso alpino Guardia di Finanza. È arrivato sul posto anche l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di Brescia. I due ragazzi sono stati rintracciati in tarda serata in Val Malga di Sonico. Erano illesi; sono stati recuperati dall’elicottero e trasportati a valle.