Raduno scialpinistico a Corteno Golgi, il programma del 18 febbraio

Corteno Golgi (Brescia) – Il prossimo 18 febbraio torna l’appuntamento con il raduno scialpinistico di Corteno Golgi, un importante evento sportivo consolidato negli anni e che racchiude tutto ciò che uno scialpinista possa cercare.

Siamo giunti alla 27esima edizione di questa storica manifestazione che nelle ultime edizioni ha visto il numero di partecipanti aumentare sempre più. Sarà per la ricerca di benessere fisico e mentale che sta prendendo piede negli ultimi anni e che vede sempre più vincenti le manifestazioni che propongono attività outdoor. Sarà anche per la morfologia della Val di Corteno che si presta benissimo a questo magnifico modo di vivere lo sport.

Il percorso, magistralmente preparato e tracciato dall’organizzazione in capo all’Unione Sportiva di Corteno Golgi, parte dal paese e si snoda sul versante nord della montagna dove la neve risulta essere sempre in condizioni ottimali.

Salendo lungo il tracciato, a malga Barbione verrà allestito un ricco ristoro, dal quale i più allenati, potranno proseguire fino alla vetta del Corno di Barbione, posto a ben 2385 m. Una volta in vetta il paesaggio è mozzafiato, stupende montagne con una vista spettacolare che va dall’alta Valle Camonica alla Valtellina, fino a scorgere l’imponente gruppo del Bernina, e, dopo aver goduto della vista ed assimilata la fatica della salita, si potrà solo che divertirsi con una fantastica discesa che porterà i partecipanti fino in paese, al punto di partenza.

Una volta arrivati a Valle non mancherà il momento conviviale e, come da tradizione si svolgerà il pranzo in compagnia, che quest’anno vede una variante innovativa. Per l’edizione 2024, sarà situato presso lo stabile delle “scuole” di Doverio dove ci si potrà ristorare con dei fantastici pizzoccheri ed altri prodotti tipici locali e dove non mancherà la consueta lotteria finale con ricchi e bellissimi premi.

Un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti dello sport, dello sci, della neve e della natura. Dall’edizione 2018 l’organizzazione ha introdotto un percorso per ciaspole che avrà partenza comune con il percorso scialpinistico, ma che si snoderà lungo il versante fino a raggiungere la località cavalline per poi ritornare in paese coprendo un dislivello di circa 600 metri. Un percorso alternativo più breve e semplice rivolto a chi non opterà per gli sci, ma comunque vorrà vivere una giornata immerso nella natura e nella neve.

Per i primi 250 partecipanti la quota d’iscrizione, comprendente il ristoro in quota, il pranzo, la lotteria ed un fantastico Gadget, sarà di 35,00 € mentre per chi non vorrà usufruire del pranzo sarà di 25 euro. Le iscrizioni per motivi organizzativi verranno chiuse a quota 300 partecipanti. L’evento fa parte del Winter Tour 2024.

ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: ARVA – PALA – SONDA

L’organizzazione ringraziando anticipatamente tutti i partecipanti vuole ringraziare in modo particolare tutti gli sponsor sottolineando quanto il loro sostegno sia importante e determinante per l’organizzazione dell’evento.

L’appuntamento con il Raduno Scialpinistico di Corteno Golgi è fissato per domenica 18 febbraio 2024 a Corteno Golgi. Ritrovo presso il Centro Sportivo di Corteno Golgi, situato in Via Schivardi, dalle ore 06:00 alle ore 08:30. Vi

aspettiamo numerosi! Non Mancate!

ISCRIZIONI

Tutte le informazioni e le modalità d’iscrizione su: www.uscortenogolgi.it; e-mail: uscortenogolgi@gmail.com

Numero di telefono 3427712982 (anche tramite WhatsApp)