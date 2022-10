Raccolta differenziata: in Valle Camonica arriva Junker app

giovedì, 20 ottobre 2022

Darfo Boario Terme (Brescia) – L’assistente personale per la raccolta differenziata più evoluto d’Italia. In Valle Camonica arriva Junker app. I rifiuti adesso si riconoscono con lo smartphone.

Valle Camonica Servizi Srl ha adottato e messo a disposizione dei propri cittadini un servizio destinato a rendere più facile ed efficiente la gestione dei rifiuti urbani.

Un “tutor” intelligente per la raccolta differenziata che riconosce i prodotti dal codice a barre o addirittura da una foto e spiega come conferirli correttamente, distinguendo tutti i materiali che lo compongono. Un vero assistente personale che ricorda ai cittadini i calendari del porta a porta, li guida fino al punto di raccolta più vicino e li aiuta ogni giorno a compiere scelte più sostenibili.

COME FUNZIONA – Basta scaricare gratuitamente l’app sul proprio smartphone (Android, Apple o Huawei). Da quel momento, per sciogliere ogni dubbio davanti ai bidoni della differenziata, sarà sufficiente inquadrare il codice a barre dell’imballaggio o, se non presente, scattare una foto al prodotto, per sapere in tempo reale di quali materiali è composto e come va conferito. Valle Camonica Servizi Srl con Junker app – grazie alla geolocalizzazione – è in grado di personalizzare le informazioni in base al territorio in cui si trova l’utente.

Inoltre, Junker app, grazie a un database interno di oltre 1 milione e 700 mila prodotti, è la guida alla raccolta differenziata più accurata d’Europa. Se tuttavia dovesse capitare che non riconosca il prodotto, l’utente può scattargli una foto, trasmetterla all’app e ricevere in pochi minuti le informazioni per conferirlo correttamente. La referenza sarà poi aggiunta al database, valorizzando così la collaborazione dei cittadini.