Querelle dell’acqua, Darfo Boario divide la Valle Camonica

martedì, 2 agosto 2022

Breno – La questione acqua divide ancora. Durante l’assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica di ieri sera ed è emersa la divisione tra la posizione della nuova amministrazione comunale di Darfo Boario Terme (Brescia), guidata dal sindaco Dario Colossi, e gli altri amministratori presenti.

La battaglia sull’acqua è iniziata più di quattro lustri fa e non si è ancora conclusa, visto che sull’istituzione dell’ATO (Ambito territoriale ottimale) camuno si attende la decisione della Corte Costituzionale sull’impugnazione da parte del Governo Draghi del provvedimento di Regione Lombardia, che ha visto l’adesione di tutti i Comuni della Valle Camonica, sull’istituzione dell’Ato in Valle Camonica.

In attesa dell’ATO camuno, dove tutti i Comuni sono d’accordo, le posizioni sono differenti tra chi è nell’orbita di Acqua Bresciane, e Darfo Boario si è dichiarata favorevole, chi ha già ottenuto l’autonomia e chi invece deve attendere.

Durante l’assemblea sono intervenuti Corrado Tomasi, presidente Siv; Dario Colossi, sindaco di Darfo Boario Terme; il consigliere regionale Francesco Ghiroldi; Ruggero Bontempi, sindaco di Berzo Inferiore e membro della Siv, Mario Bezzi, presidente della Sit e il presidente della Comunità Montana, Sandro Bonomelli.

Il presidente della Siv, Corrado Tomasi, ha indicato la strada per garantire un servizio all’altezza e con costi inferiori, mentre Mario Bezzi ha messo in guardia dai rischi delle divisioni per la valle e dai costi dell’acqua che in futuro potrebbero oscillare tra 2,33 e 2,88 euro al mc, evidenziando le strategie e i progetti messi in campo in Valle Camonica e invitato le amministrazioni comunali ad investire per migliorare il ciclo idrico.

Differente la posizione del sindaco Dario Colossi che ha ricordato alcuni dati, già illustrati venerdì sera in risposta all’interrogazione dei gruppi di minoranza: il costo agli utenti di Darfo è di 0,77 euro al mc, però ci sono costi nascosti del ciclo idrico che pesano su ciascun cittadino di Darfo Boario. Poi ha spiegato che non farà debiti sul ciclo idrico alla cieca e che deve rispondere ai cittadini di Darfo Boario con progetti funzionali e realizzabili.

Il presidente Sandro Bonomelli ha concluso ricordando gli impegni presi, gli obiettivi che si è posta la Valle Camonica, invitando tutte le parti ad una collaborazione con un obiettivo: migliorare la gestione del ciclo idrico.