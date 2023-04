Pullman recuperato dai vigili del fuoco sulla Sp6 a Cedegolo

lunedì, 24 aprile 2023

Cedegolo (Brescia) – Intervento di recupero di un bus incastrato su un tornante della Sp6, in territorio di Cedegolo (Brescia). I vigili del fuoco del distaccamento di Edolo sono intervenuti nella notte con APS e CA def 90 per il recupero di un pullman che, nell’affrontare una curva, è rimasto bloccato, per la pendenza, con lo sbalzo posteriore.

L’automezzo è stato alzato con i cuscini e spessorato con cunei di legno, così facendo l’autista è riuscito a retrocedere e completare la manovra. L’intervento è iniziato attorno alle 2 e si è concluso una manciata di minuti prima delle 5. Sul posto una pattuglia dei carabinieri.