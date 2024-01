Prossimità al cittadino e patto con la Valle Camonica: Corrado Scolari presenta il piano per la sanità

giovedì, 11 gennaio 2024

Esine (Brescia) – “Un patto per la sanità della Valle Camonica”, è il messaggio di Corrado Scolari, dal 1° gennaio direttore generale di Asst Vallecamonica.

In mattinata il nuovo direttore generale di Asst ha presentato il programma e la direzione strategica di Asst Vallecamonica, con Jean Pierre Ramponi, direttore sanitario, Luca Maffei, direttore socio sanitario, e Gabriele Arrighetti, direttore amministrativo, i primi due provengono da esperienze maturate in strutture sanitarie delle Lombardia.

Scolari ha illustrato a grandi linee il programma per “l’Ospedale di Vallecamonica, Esine ed Edolo, partendo da una sanità di prossimità sul territorio, il più vicino possibile al cittadino con riduzione delle liste d’attesa”. In quest’ottica Corrado Scolari ha indicato i primi interventi per superare la carenza di personale medico, cercando di far tornare i professionisti, attraverso la promozione dell’ospedale, e ridurre il disagi dei pazienti.

“Questa Asst – ha aggiunto – è dinamica, fin dalla sua nascita è un cantiere aperto, oggi ci troviamo un’ottima struttura con professionisti invidiati da tutta la sanità lombarda”. “Ora – ha precisato Scolari – tocca a noi migliorare l’ottimo patrimonio che ci è stato consegnato e risolvere le criticità”.

i primi incontri da dg di Asst quello con il rettore dell’Università di Brescia, che ha dato la disponibilità a “formare personale sanitario e collaborare con Asst Vallecamonica”. La scommessa dei prossimi anni sarà la prossimità: “Il cittadino deve essere curato il più vicino a casa, per questo potenzieremo la sanità sul territorio, case e ospedale di comunità, inoltre punteremo sulla telemedicina, che vede Esine all’avanguardia a livello lombardo”.

di Angelo Panzeri