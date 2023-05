Progetto DAD: a Malonno inaugurato il primo Hub della Valle Camonica

sabato, 6 maggio 2023

Malonno – E’ stato inaugurato il primo Hub in Valle Camonica con sede a Malonno (Brescia). Il progetto DAD (Differenti Approcci Didattici), con Fondazione della Comunità Bresciana capofila e la Cooperativa Il Cardo di Edolo, è rivolto a giovani dagli 11 ai 18 anni e prevede l’apertura di spazi dove i giovani, in relazione tra loro e con il territorio, possano fare esperienze concrete, acquisire nuove competenze, conoscere nuove persone e avere uno spazio tutto per loro. Sarà un punto di riferimento per studiare, giocare e sperimentare.

L’iniziativa, inserita nell’ambito del progetto DAD Differenti Approcci Didattici, sostenuto da Fondazione Cariplo con il coordinamento di Fondazione della Comunità Bresciana, vede coinvolti sul territorio Comunità Montana Valle Camonica, Comune di Malonno, Arcobaleno Cooperativa, Cooperativa Azzurra ONLUS, Il Cardo Cooperativa Sociale Onlus e ATSP Sociale Valle Camonica.

All’inaugurazione, che si è svolta nelle ex scuole di Lava di Malonno, sono intervenuti Alberta Marniga, presidente Fondazione della Comunità Bresciana; Massimo Maugeri, assessore alla Cultura e al Turismo di Comunità Montana di Valle Camonica; Moira Giacomini, assessore all’Istruzione e alla Cultura del Comune di Malonno; Christian Marmaglio, Cooperativa Il Calabrone; Caterina Mastaglia, referente HUB, Il Cardo Cooperativa Sociale Onlus e Chiara Ruggeri, Il Cardo Cooperativa Sociale Onlus.

Nelle ex scuole di Lava è stata sistemata una stanza e il progetto prevede un luogo di inclusione e partecipazione dove i giovani tra gli 11-18 anni possono sperimentare laboratori e attività didattiche innovative.