Prima Giornata del pastoralismo lombardo e sostegno agli alpeggiatori

Milano – Pastoralismo, alpeggi e transumanza: tre elementi fondamentali e strategici per il presidio del territorio e la salvaguardia dell’ambiente, oltre che per la rilevanza nella filiera della produzione agroalimentare tradizionale locale e l’insito valore culturale. Non a caso la legge 14 di Regione Lombardia – “Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell’alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali” promulgata nel luglio del 2022 – su indicazione del “Tavolo regionale del pastoralismo, della transumanza e degli alpeggi” ha tra l’altro istituito la prima Giornata del Pastoralismo, che cadrà ogni anno l’11 novembre.

In occasione di questa ricorrenza, Regione Lombardia ha organizzato il convegno che ha evidenziato una serie di istanze connesse al Pastoralismo, partendo dal valore storico e sociale della professione dei pastori, indagando la relazione tra territorio, corridoi ecologici, vie della transumanza e riscoperta delle razze autoctone lombarde, analizzando parallelamente le prospettive della professione e la filiera della lana, tra “storia, identità e visione futura”.

L’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi è intervenuto al convegno di presentazione della “Giornata sul pastoralismo”, che si celebrerà in Lombardia sabato 11 novembre.

“L’obiettivo principale di questa iniziativa – spiega l’assessore Beduschi – è raccontare ai non addetti ai lavori un pezzo della nostra storia, ma anche del nostro presente. La pastorizia è un mestiere antico, nel quale lavoro e vita sono un tutt’uno. Un ‘sacrificio’ che ci dona prodotti tradizionali rari e di qualità ma che fa dei pastori anche i custodi del paesaggio, della biodiversità contenendo vegetazione invasiva e di una cultura che nelle grandi città è ormai dimenticata”.

La giornata del pastoralismo è stata istituita con legge regionale 14 Obiettivo, tutelare e valorizzare un comparto, l’alpeggio e la transumanza quali attività tradizionali dei territori della Lombardia. Senza dimenticare di diffonderne i valori culturali.

“Oggi – prosegue l’assessore Beduschi – in Lombardia sono presenti circa 110.000 capi ovini, un patrimonio rimasto praticamente intatto rispetto a un secolo fa. Grazie alla pastorizia diversi territori non sono stati abbandonati dall’uomo, consentendo così di preservare il fragile equilibrio ambientale e idrogeologico delle nostre montagne, così come il paesaggio e la storia rurale della pianura”.

Tra gli obiettivi della legge, anche quello di sostenere economicamente progetti in favore dei pastori e dei conduttori d’alpeggio che eseguono opere di manutenzione del territorio in accordo con gli enti locali competenti. Nel 2023 sono stati attivati otto progetti relativi al triennio 23/25, con un contributo di 211.000 euro. La Regione, inoltre, promuove l’individuazione di percorsi di transumanza in accordo con gli enti locali, per garantire il libero passaggio delle mandrie e delle greggi e il pascolo in aree idonee.

“Un aspetto su cui lavorare – ricorda Beduschi – è quello della valorizzazione della lana. Oggi la quasi totalità di quella delle pecore autoctone non ha uno sbocco economico e solo per la Lombardia parliamo di circa 150 tonnellate all’anno. Occorre trovare nuovi utilizzi per questa risorsa che soffre la concorrenza di lane estere e la mancanza di impianti per poter essere trattata”.

“L’iniziativa di quest’anno – conclude Alessandro Beduschi – è solo la prima. A partire dal 2024 porteremo i pastori nelle città. Anche attraverso iniziative come convegni, mostre e installazioni. Vogliamo infatti raccontare questo mondo e la sua importanza anche a chi non lo ha mai conosciuto”.