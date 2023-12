lunedì, 18 dicembre 2023

Edolo (Brescia) – Torna Admirabile Signum il presepe contemporaneo itinerante nel centro storico di Edolo, si terrà il 22 e 23 dicembre, alle 20 (due repliche a sera) con ritrovo in Piazza Martiri della Libertà.

Come ogni anno la messa in scena vede la partecipazione di molti cittadini e l’adesione di tante associazioni del territorio coordinate da Edolo Arts, il contenitore di idee e progetti che promuovendo arte e cultura, ha creato un nuovo modo di “fare comunità”.

Il presepe (foto © Mauro Casalini) è frutto di un lavoro collettivo che vede protagonisti Edolo e la sua gente, attraverso le voci e la presenza di tanti attori. Il Natale è raccontato da una drammaturgia ricca di vari contributi artistici. Il percorso itinerante per le vie del centro attinge alla tradizione popolare dei presepi viventi in un intreccio tra momenti storici di vita locale e racconto biblico. La narrazione è un incrocio di azioni corali, monologhi, dialoghi, canti e immagini evocative.

“Una comunità unita per trasmettere un messaggio che arrivi dritto al cuore. È questo l’obiettivo che da due anni a Natale spinge un centinaio di edolesi a dare vita al presepio itinerante nel centro storico di Edolo. Il mirabile segno del presepe suscita sempre stupore e meraviglia”, sottolinea il sindaco di Edolo, Luca Masneri.

“Questa edizione “Admirabile Signum” Misèrere “Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a Te” ha l’etica della reciprocità – prosegue Masneri -. Essenzialmente ciascuno ha diritto a un trattamento giusto e il dovere e la responsabilità di assicurare la giustizia agli altri. L’etica della reciprocità tra individui è il fondamento della dignità, della convivenza pacifica, della legittimità, della giustizia, del riconoscimento e del rispetto tra individui, delle religioni civili. La reciprocità è la base essenziale per il moderno concetto di diritti umani. Auguro che sia un Natale di “Tregua” e di pace”.

“Torneremo a percorrere le vie e i vicoli di Edolo per vivere insieme un racconto ricco di spunti per celebrare ”la Festa delle feste”, così come fu chiamato il Natale, più di 800 anni fa, da San Francesco d’Assisi – afferma il direttore artistico Bibi Bertelli -.L’ Umanità e il suo tempo, l’attualità, il presente e il passato, Betlemme e Edolo, un ponte nel mondo. Natale di ieri proiettato nell’oggi nel segno della carità e della fraternità, ancor più importanti in questo lungo periodo di buio. Una partecipazione collettiva di cittadini e associazioni edolesi che rende questo appuntamento un grande momento di comunità”.

“Admirabile Signum – Miṡerère ”

Presepe contemporaneo itinerante Narratori e Interpreti

Domenico Asticher, Gregorina Beltracchi, Marco Milzani, Giovanni Gari,

Patrizia Pangrazzi, Clara Parolari, Alissa Calvetti, Anna Grassi, Matilde Ramus, Gloria Coatti, Gabriele Legena, Romina Malisia, Arianna Brichetti, Chiara Grassi, Lara Olmi, Cristina Tevini, Cesar Campos De Araujo,

Aurora Campos De Araujo, Serena Sterle, Cinzia Marocchini, Morena Sabbadini, Martina Poli, Marilisa Albertoni, Letizia Lela, Irene Lela, Mirco Lela, Sara Bornatico, Adriano Abbate, Lorenzo Abbate, Marta Abbate, Serena Isonni, Fabio Gulberti, Bianca Gulberti, Elia Gulberti, Antonio Franco, Sandro Federici, Noemi Pedretti, Martina Argnani, Leo Bernardi, Giorgia Gasparotti, Daniel Zani, Nicolò Vitali, Marco Serini, Ivan Zani, Arianna Crosani, Luciana Selvatico, Rosaria Mutti

Con la partecipazione di : I Bacalà De Astre : Ines Vielmi, Debora Mazzoli, Alice Mazzoli, Antonella Vielmi, Maria Vielmi, Giacomo Mazzoli, Umberto Gimitelli, Giuseppe Spadacini, Piero Vielmi, Salvo Vielmi, Sergio Vielmi

Musici: Laura Tonsi, Giulia De Toni, Giorgia Bona, Sofia Basioli

Cantano: Coro Parrocchiale: Marina Lorenzi, Fausto Testini, Francesco Moles, Laura Dal Pozzo,

Andreina Gazzoli, Bortolo Sonetti, Maddalena Isonni, Giovanna Boninchi, Rosangela Boninchi, Angelo Moia, Chiara Carleschi, Ermanno Federici, Lorenza Mattia, Armando Riva, Angelo Schiappelli

diretto da M° Luigi Schiappelli

I Cantur: Marco Oppizzi, Matteo Conti, Paolo Zonta, Protasio Zonta, Antonio Bianchi, Paolo Gulberti, Stefano Bertolini, Emanuele Moranda

Voce fuori campo : Angelo Somaini

Regia e Direzione artistica Bibi Bertelli

Drammaturgia Francesco Bergoglio, Enzo Bianchi, Kalil Gibran, Nini Giacomelli, Isabelle Allende, Alda Merini, Don Lino Ertani,

Ines Vielmi, Anna Maria Marsegaglia, Madre Teresa di Calcutta, Gianni Rodari

Coordinamento drammaturgico Bibi Bertelli

Colonna sonora Coro Baitone diretto da M° Nicola Pietroboni

Costumi Rina Sanzogni, Laura Dal Pozzo, Gemma Pietroboni, Carmen Poli, Paola Reguzzi, Luciana Dellanoce, Antonietta Gheza

Allestimenti scenici Rina Sanzogni, Silvio Calvi, Walter Mazzucchelli, Mauro Grassi, Severo Festa, Gregorina Beltracchi,

Gianni Ferrari, Paolo Calvi, Patrizia Cattivera, Rosy Pagani

installazione Angeli Piero Facchini

Luci, fonica Event Service, Kevin Vielmi – Nicolò Melotti

Coordinamento generale

Nini Giacomelli Cctc, Silvana Mazzucchelli – Ufficio Cultura Comune di Edolo

Ufficio stampa CCTC

Grafica Giada Galbassini

Organizzazione e promozione Edolo Arts – Centro Culturale Teatro Camuno, Comune di Edolo

Comitato organizzativo Luca Masneri, Siro Casatti, Silvana Mazzucchelli, Silvio Calvi, Laura Dal Pozzo,

Lara Olmi, Gregorina Beltracchi, Luisa Tevini, Nini Giacomelli, Rina Sanzogni, Marco Milzani, Walter Mazzucchelli, Severo Festa, Mauro Grassi, Roberto Boninchi, Paolo Gulberti

Hanno aderito Coro Baitone, Coro Parrocchiale, I Cantur, Edolo Arts, Edolo Arts – Club genitori, ASD Edolese Calcio, Gruppo Alpini Edolo, Parrocchia Santa Maria Nascente, La Quercia, Coop. Onlus Il Cardo, Agesci Gruppo Alta Valle Camonica – Edolo, Oratorio San Giovanni Bosco, Tennis Club Edolo, Suore Francescane di San Giuseppe.