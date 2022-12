Presentato il progetto di recupero della casa comando Fiamme Verdi al Mortirtolo

domenica, 4 dicembre 2022

Aprica (Sondrio) – Il progetto di recupero della casa comando Fiamme Verdi al Mortirtolo, in territorio di Mazzo Valtellina (Sondrio), fa passi avanti. L’obiettivo è recuperare il luogo storico della Seconda Guerra Mondiale e aprirlo alle visite di scolaresche, ciclisti e turisti che salgono al passo.

All‘incontro che si è svolto nella sala congressi del Centro direzione di Aprica (Sondrio) erano presenti il presidente della Fiamme Verdi della Valle Camonica, Ezio Gulberti, organizzatore dell’incontro con i Comuni di Aprica e Mazzo in Valtellina, i sindaci di Aprica (Dario Corvi), Mazzo in Valtellina (Franco Saligari), Corteno Golgi (Ilario Sabbadini), il professor Giacomino Ricci, Gigi Negri, direttore del Consorzio Turistico della Media Valtellina, il professor Umberto Monopoli dell’Iss Putelli Olivelli di Darfo Boario, i membri della commissione tecnico-scientifica, i responsabili di associazioni e gruppi.

Ezio Gulberti e Franco Saligari hanno ricordato l’accordo stilato in Mortirolo il 4 settembre dove sono state individuate le aree d’intervento dell’Ecomuseo della Resistenza in Mortirolo e dei due Uffici Scolastici provinciali (Brescia e Sondrio) che punta alla formazione del personale della scuola nell’ambito della didattica della storia, la progettazione curriculare e la valorizzazione del patrimonio locale, sostengo a diversi iniziative e momenti forti, Giorno della Memoria e Giorno del Ricordo, progettazione strumenti didattici rivolti agli studenti al fine di rendere possibile l’utilizzo critico delle tecnologie internet e social e promuovere attività di scambio, formazio

Il sindaco di Aprica ha sottolineato l’importanza del progetto di recupero, mentre il sindaco di Mazzo in Valtellina ho posto l’accento asugli obiettivi e i passi fatti in questi mesi: i Comuni di Mazzo in Valtellina e Monno attendono ora la data per firmare il rogito di acquisizione del fabbricato in uso ad Aem, oggi A2A. Ilario Sabbadini, presidente dell’Ecomuseo della Resistenza, ha sostenuto che il progetto pone “un tasello ambizioso, sentito e desiderato che darà prestigio all’Ecomuseo della Resistenza che nel corso degli anni è cresciuto con le adesioni”.

Invece il professor Giacomino Ricci ha evidenziato le attività che vengono svolte con i ragazzi e l’obiettivo di far incontrare la ricerca con l’insegnamento.

Il professor Umberto Monopoli ha illustrato lo studio dell’area, anche con droni, e la ricerca sulla casa comando delle Fiamme Verdi da parte degli studenti del Putelli. Durante le fasi inizaili del primo conflitto mondiale furono realizzate delle trincee e delle fortificazioni quali seconda linea del fronte a difesa del passo di collegamento Valle Camonica-Valtellina. Le stesse trincee sono state utilizzate dalle Fiamme Verdi nella lotta parttigiana del secondo conflitto mondiale in prossimità del fabbricato ex Aem utilizzato come casa comando. Il professor Monopoli ha ricordato gli studi effettuati in Valle Camonica dagli studenti, partendo da quello del 2014 al Bozzi e Montozzo ed evidenziato l’attività sulla casa comando delle Fiamme Verdi. Al termine sono stati ricordati i prossimi passaggi, partendo dal rogito con acquisizione della casa comando delle Fiamme Verdi.

