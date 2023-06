Precipita da traliccio e muore sul colpo: seconda vittima sul lavoro nel Bresciano

martedì, 13 giugno 2023

Castegnato (Brescia) – Secondo infortunio mortale nel Bresciano in poche ore: dopo la tragedia in autostrada di stamattina, alle 16:30 un operaio è precipitato da un traliccio dell’alta tensione a Castegnato e muore sul colpo . La vittima è un 23enne kosovaro, dipendente di un’azienda di Corteno Golgi (Brescia) che stava svolgendo lavori di manutenzione a un traliccio di Terna.

Sul posto sono giunti l’automedica, l’ambulanza, i vigili del fuoco del comando provinciale di Brescia, i carabinieri di Chiari e i tecnici di ATS. Secondo quanto finora ricostruito l’operaio stava lavorando sul traliccio a circa 50 metri di altezza, quando è precipitato ed è morto sul colpo. In meno di dodici ore in provincia di Brescia si contano due vittime sul lavoro e le organizzazioni sindacali sono pronte a uno sciopero per chiedere maggiori misure di sicurezza.