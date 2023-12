Potenziato il servizio skibus a Ponte di Legno e in Alta Valle nel periodo natalizio

domenica, 24 dicembre 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Il servizio skibus invernale nelle località dell’Alta Valle Camonica ha preso avvio nella giornata di ieri, mentre fino al 6 gennaio è potenziato, con cinque linee, il collegamento all’interno di Ponte di Legno (Brescia). Sul modello degli scorsi anni viene riproposto nella stagione invernale il servizio, gestito da Maroni Turismo, che consente a sciatori e turisti di spostarsi facilmente all’interno delle località della skiarea Ponte di Legno-Tonale con il bus, lasciando l’auto in garage. I bus collegano tutte le frazioni di Ponte di Legno e le località turistiche dell’Alta Valle, da Temù al Passo Tonale. “Con lo skibus viene offerto a turisti e sciatori dell’Alta Valle Camonica una mobilità sostenibile”, sottolinea Fausto Maroni, titolare dell’omonima azienda che gestisce il servizio.

Inoltre sono state incrementate le corse sulla linea tra Edolo-Incudine-Vezza d’Oglio-Vione-Temù-Ponte di Legno, con partenza dalla stazione ferroviaria di Edolo e arrivo a Ponte di Legno. E’ inoltre in funzione lo Shuttle bus che collega la stazione intermedia della cabinovia Ponte di Legno-Tonale al Passo Tonale.

TARIFFE

Linee A, B, C, D, D1, Temù – biglietto 1,50 euro (corsa singola) I biglietti si acquistano direttamente sul bus. Il servizio è gratuito per i possessori di skipass da 2 a 14 giorni e skipass stagionali. I biglietti si acquistano direttamente sull’autobus.

Linea E, tra Edolo e Ponte di Legno: quattro fasce di tariffe, in sequenza per zona da Edolo, Iscla, Incudine, Vezza d’Oglio, Stadolina, Vione, Temù, Pontagna, Ponte di Legno (1,50, 1,80 euro, 2,20 euro e 2,60 euro). I biglietti si acquistano nelle rivendite “Arriva” (Ex SAB) convenzionate oppure sull’autobus con una maggiorazione di 1,30 euro Il servizio è gratuito per i possessori di skipass da 2 a 14 giorni e skipass stagionali in corso di validità. Shuttle linea serale Ponte di Legno – Passo Tonale (Autostazione, Piazzale Cida, Piscina, Passo Tonale). Clicca sulle immagini per ingrandire le cronotabelle con gli orari.

LINEA A – Piazzale Cida (Impianti di risalita) – Via Corno d’Aola – Autostazione Comunale – Via Risorgimento – Via Risorgimento (Ufficio Turistico) – Via Giovannina Bulferi – Via G.Maria Brichetti – Via G.Maria Brichetti (Hotel Sorriso) – Villa Dalegno (loc. Orti) – Via Belvedere (incrocio Via Valeriana) – Via Roma (bivio Poia) – Via Roma (Hotel Maniero) – Via Roma – (Hotel Mirella) – Autostazione Comunale – Piazzale Cida (Impianti di risalita).

LINEA B – Ponte di Legno – Villa Dalegno 26 dic- 5 genLINEA B Precasaglio (Hotel Frigidolfo) – Via Don Giacomo Ragazzi (fermata SAB) – Via San Giovanni – Via Sandro Bonicelli (Pavoniani) – Via Sandro Bonicelli (bivio Zoanno) – Via A. Marangoni (bivio Villa Luzzago) – Via Guglielmo Marconi – Via Giovannina Bulferi (Hotel Cristallo) – Via Risorgimento (Ufficio Turistico) – Via Risorgimento – Autostazione Comunale – Via Corno d’Aola – Piazzale Cida (Impianti di risalita).

LINEA C – Piazzale Cida (Impianti di risalita) – Via Corno d’Aola – Viale Venezia (Hotel Bellavista) – Viale Venezia (bivio Via S.Antonio) – Via Gennaro Sora (scuole) – Via Nino Bixio – Via Degli Alpini – Via Baslini – Viale Venezia (Palazzetto) – Viale Venezia – Via Corno d’Aola – Piazzale Cida (Impianti di risalita) – Hotel Acquaseria e Holiday Park – Piazzale Cida (Impianti di risalita) – Centro Fondo Valsozzine – Val Sozzine – Piazzale Cida (Impianti di risalita).

LINEA D – Pezzo (Stazione) – S.S. 300 (Ponte dei buoi) – Area camper – Via Trento (Palace) – Via Baslini (incrocio Via Villini) – Via Baslini (loc. Sumanì) – Strada Statale n.42 – Piazzale Cida (Impianti di risalita).

LINEA D1 – Piazzale Cida (Impianti di risalita) – Viale Venezia (Hotel Bellavista) – Viale Venezia (bivio Via S. Antonio) – Via Gennaro Sora (scuole) – Via Nino Bixio (Chiesa) – Via Cesare Battisti (Corso Trieste) – Via Cesare Battisti – Via Cesare Battisti (Via Favallini) – Area camper – Via Trento (Palace) – Via Baslini (incrocio Via Villini) – Via Baslini (loc. Sumanì) – Viale Venezia – Piazzale Cida (Impianti di risalita).