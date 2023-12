Potenziata la telemedicina in Valle Camonica e Valtellina

sabato, 16 dicembre 2023

Sondrio – ATS della Montagna ha finanziato 9 nuove Forme Associative Avanzate (1 Chiavenna, 4 in Valle Camonica, 2 Sondrio, 1 Morbegno), e la contrattualizzazione di 70 collaboratori di studio e 60 infermieri.

Parallelamente nel 2023, l’attivazione a Morbegno della Centrale Medica Unica in collaborazione con AREU e ASST Valtellina Alto Lario ha consentito di garantire il servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) grazie all’avvio di un nuovo modello organizzativo della Continuità Assistenziale con personale medico formato, in grado, avvalendosi di una idonea piattaforma di telemedicina, di effettuare televisite, tele refertazioni e prescrizioni dematerializzate.

Da marzo ad oggi sono state gestite oltre 8.000 chiamate: il 60 % con televisite, trasmissione del referto e prescrizione dematerializzata, garantendo al cittadino la risposta al bisogno espresso direttamente al domicilio evitando accessi in Pronto Soccorso o nelle postazioni ambulatoriali; il 30% con visita ambulatoriale, in gran misura per il rilascio di certificazioni; il 2% con visita domiciliare, prevalentemente per constatazioni di decesso; l’8% dei casi infine è stato trasferito al sistema di Emergenza Urgenza. Anche in questo caso si tratta di un’esperienza pilota, la prima a livello regionale, che è stata successivamente adottata a modello, con l’obiettivo di una progressiva diffusione a tutto il territorio regionale.

L’avvio di progetti innovativi, l’investimento su nuovi modelli organizzativi che sfruttano la tecnologia, l’impegno formativo – dal 2019 al giugno 2023 il Polo Formativo per il Corso Triennale per la Medicina Generale di ATS della Montagna ha formato 34 MMG e di questi 16 hanno deciso di restare a lavorare nel territorio – e il lavoro di rete tra i diversi attori in campo, con la regia di ATS, consentono di fornire risposte a garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza e si dimostrano efficaci nel contenere i disagi derivanti dalla progressiva carenza di professionisti.