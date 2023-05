Polizia Provinciale, due droni a supporto delle attività in ambiente rurale e montano bresciano

mercoledì, 3 maggio 2023

Brescia – Il Comando della Polizia Provinciale ha acquistato due droni a supporto delle attività legate all’ambiente rurale/montano.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

La definizione delle immagini, unita al sensore termico e al raggio utile di utilizzo (circa 15 km), saranno utili nella ricerca dei grandi predatori (orso, lupo) che sono prepotentemente balzati agli onori delle cronache in questi giorni.

“Con queste apparecchiature – ha dichiarato il Consigliere Provinciale delegato Daniele Mannatrizio -il personale potrà rispondere in maniera ancora più efficace alle incombenze che ci vengono demandate come ad esempio il già citato controllo dei grandi carnivori rientranti nei progetti “WolfAlps” e “Life Ursus” così come i censimenti della fauna alpina”.

Il Comando resta altresì a disposizione della Protezione Civile e degli altri gli Enti che eventualmente facessero richiesta di supporto.