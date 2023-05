Polisportiva Disabili Valcamonica, Tiro con l’arco: titolo italiano a squadre e medaglie ai Campionati Italiani di Firenze

domenica, 28 maggio 2023

Darfo Boario Terme – Dopo due giorni di gare si sono conclusi a Firenze i 35esimi Campionati Italiani Para Archery e tante le medaglie conquistate dagli arcieri della Polisportiva Disabili Valcamonica.

Ieri le eliminatorie di categoria hanno visto conquistare la medaglia d’argento Daila Dameno nella categoria W1 e la medaglia di bronzo Stefania Giacometti (col nuovo record personale), battute da Asia Pellizzari della società Arcieri del Castello. Oro invece alla squadra femminile W1, argento alla squadra maschile Compound con Francesco Lebrino e Dario Torri così come nel Mixed Team con Daila Dameno e Davide Menici (con record personale).

Oggi si sono svolte le gare per i titoli assoluti e gli atleti guidati da Elio Imbres hanno ribadito i risultati di sabato: medaglia d’argento per Dario Torri e Francesco Lebrino nel Compound Maschile, medaglia d’argento per Daila Dameno e Davide Menici nel Mixed Team W1, Daila Dameno e Stefania Giacometti hanno bissato il titolo italiano nella W1 femminile mentre nell’individuale Stefania, d’argento, ha prevalso sulla compagna di squadra Daila bronzo.