Polisportiva Disabili Valcamonica, oro e bronzo ai Campionati Italiani indoor di tiro con l’arco

lunedì, 23 gennaio 2023

Faenza – Si è svolta al PalaCattani di Faenza la 36esima edizione dei Campionati Italiani Indoor Para-Archery alla quale hanno partecipato gli atleti della Polisportiva Disabili Valcamonica guidati dal tecnico Elio Imbres e da Santina Pertesana, per la prima volta nella veste di accompagnatrice e non di atleta ai Campionati stessi.

La società di Gigliola Frassa torna dall’Emilia con un titolo tricolore conquistato da Daila Dameno nella categoria W1: un risultato di prestigio visto che l’atleta della Polisportiva ha battuto allo shoot-off (dopo il pareggio 136-136 al termine della gara regolare) con un 9 contro 8 Asia Pelizzari, pluricampionessa nazionale. Nella stessa categoria il bronzo è andato all’altra atleta della Polisportiva Stefania Giacometti mentre Francesco Lebrino nel Compound maschile è giunto al quarto posto perdendo il bronzo 139 a 134 contro Lorenzo Schieda della PHB Bergamo. Infine la squadra Francesco Lebrino – Dario Torri non ha concluso la semifinale per un errore regolamentare. Un bilancio positivo per gli atleti della Polisportiva attesi ora ad altri appuntamenti che culmineranno con i Campionati Italiani all’aperto in programma a Firenze il 27 e 28 maggio.