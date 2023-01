Polisportiva Disabili Valcamonica, non solo gli ori di Romele: i risultati degli atleti ai Mondiali

domenica, 29 gennaio 2023

Pisogne – In Spagna e in Svezia si sono svolti i Campionati Mondiali di sci alpino e sci nordico e per la Polisportiva Disabili Valcamonica sono stati giorni di trionfi e titoli.

Ad Ostersund in Svezia Giuseppe Romele ha conquistato due medaglie d’oro e titoli mondiali nella 10 e 18 km sitting precedendo con largo margine il canadese Cameron e l’ucraino Rad e altri 21 atleti di 9 nazioni. L’atleta trentenne di Pisogne raccoglie con merito i risultati di anni di lavoro, allenamenti e volontà di arrivare a questi risultati. Sempre in Svezia era presente anche Cristian Toninelli che ha gareggiato nella 10km Standing ottenendo un 13esimo posto tra 17 atleti di ben 10 nazioni presenti. Sempre in Svezia nell’ultima giornata di gare la staffetta italiano 2,5kmx4 mixed ha ottenuto un ottavo posto finale.

Nello sci alpino ha gareggiato a Espot in Spagna Davide Bendotti che ha chiuso il Gigante al 20esimo posto mentre nello Speciale di domenica ha ottenuto il suo miglior risultato ad una prova mondiale con un ottimo 10 posto.