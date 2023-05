Polisportiva Disabili Valcamonica, il premio di atleta dell’anno a Romele e i risultati del Meeting FISDIR

mercoledì, 10 maggio 2023

Darfo Boario Terme – Giuseppe Romele, atleta della Polisportiva Disabili Valcamonica è stato premiato a Roma da Luca Pancalli presidente del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) come atleta paralimpico dell’anno nell’ambito del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale ‘Tulipani di seta nera’ che premia ogni anno personaggi del cinema, della cultura e dello sport.

Il Meeting un successo di sport e con ottimi risultati tecnici

Anche la 31esima edizione del Meeting di atletica Leggera FISDIR organizzato dalla Polisportiva Disabili Valcamonica va in archivio con un successo di sport, di amicizia, gioia e anche di risultati tecnici di rilievo.

Due le categorie interessate in questo Memorial Bassanesi valido anche come Campionato Regionale, Agonistica e Promozionale, con 9 società sportive partecipanti provenienti dall’intera Lombardia e circa un centinaio di atleti che hanno corso, saltato e lanciato al meglio delle loro possibilità e con tutto l’impegno possibile.

Tra i risultati più interessanti dal punto di vista tecnico nel settore Agonistico da segnalare Cristian Kliner nel salto in lungo con 4,73; Fabio Vidilini 1,45 nel salto in alto; Stefano Cretti con 3,53 nel lungo e 14”85 nei 100 (C21 Down); Savina Cape nei 400m (alla sua prima gara) mentre nel settore promozionale bene Alex Pezzoni con 2,20 nel lungo da fermo. Al termine della mattinata di gare questi i risultati per gli atleti della società di Gigliola Frassa:

CATEGORIA AGONISTICA OPEN

Silvia Cattaneo oro nel salto in lungo e nella staffetta 4×100 Argento nei 100m

Savina Cape oro nei 400m e nella staffetta 4×100 argento nel salto in lungo

Petia Maggioni oro nel getto del peso e nella staffetta 4×100 bronzo nel Giavellotto

Greta Stagnoli oro nel Disco e nel Giavellotto e nella staffetta 4×100

Biasini Monica oro nella marcia 3Km argento nel Disco

Monica Mognetti argento nella marcia 3Km

Sara Bonfanti oro nel peso e nel giavellotto C21

Silvia Spadacini oro nel Disco C21e nella marcia 800m

Christian Kliner oro nei 200m e nel salto in lungo

Fabio Vidilini oro nel salto in alto e argento nel salto in lungo

Stefano Cretti oro nei 100m e nel salto in lungo e nella staffetta 4×100

Alessandro Provera oro nella staffetta 4×100 argento nei 100m e nel salto in lungo

Davide Federici oro nella staffetta 4×100 bronzo nei 100m e nel salto in lungo

Davide Carra oro nel Disco e nella staffetta 4×100 e nel Triathlon

CATEGORIA PROMOZIONALE

Elisa Carrara oro nel lungo da fermo e bronzo negli 80m e argento nella staffetta 4×50

Miriam Carrara argento nella Palla getto e nella marcia 400m

Andreaa Solonaru oro nella marcia 400m e bronzo nei 50m

Nicole Bonazzi oro nella staffetta mista 4x50m bronzo nella marcia 400m e 11esima nel Vortex

Federica Giacomelli quarto posto nella marcia 400m e settimo posto nel Vortex

Noemi Magnolini oro nella staffetta mista 4×50 quarto posto nel lungo da fermo e ottavo posto nei 50m

Erika Ottelli oro nei 50 m e bronzo nel lungo da fermo e argento nella staffetta 4×50

Giulia Fontana argento nella staffetta 4x50quinto posto nel lungo da fermo e sesto posto nei 50,

Chiara Vielmi argento nella staffetta 4×50, quinto posto nel Vortex e settimo posto nei 50m

Andrea Poiatti oro nella palla getto bronzo nel vortex

Alex Pezzoni oro nel lungo da fermo e nella staffetta 4x50m quarto posto nei 50m

Mattia Forini oro nei 50m quarto nel vortex

Jonathan Iannetta oro nella staffetta 4x50m bronzo negli 80m e nel lungo da fermo

Valentino Ferri bronzo nella palla getto e 20esimo nel vortex

Mihai Paul Sbiera bronzo nei 50m quinto nel vortex

Tudor Lacatus quarto posto nella palla getto e ottavo nel vortex

Mattia Baccanelli oro nella staffetta 4×50 argento nella palla getto e decimo negli 80m

Marco Vidilini oro nella staffetta mista 4x50m argento nel lungo da fermo e 11esimo negli 80m

Emanuele Tapini oro nella staffetta 4x50m argento nei 50m e nono posto nel lungo da fermo

Andrea Ballardini sesto posto nei 50m e settimo nel vortex

Fabrizio Giudici settimo posto nei 50m

Ionut Alexandru Costea oro nella staffetta mista 4x50m ottavo posto nei 50m e 19esimo nel vortex

Mattia Pè nono posto nei 50m e 14esimo nel vortex

Silvano Savoldelli sesto nel vortex

Renato Konecni decimo nel vortex

Fabrizio Giudici 18esimo nel vortex