Polisportiva Disabili Valcamonica, i risultati di Bendotti e Pelizzari alla Coppa del Mondo di sci alpino a Veysonnaz

domenica, 28 gennaio 2024

Veysonnaz – Si è svolta la prima di Coppa del Mondo di Sci Alpino Paralimpico a Veysonnaz (Svizzera), che ha visto partecipare gli atleti Davide Bendotti e Federico Pelizzari del gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa nonché atleti della Polisportiva Disabili Valcamonica.

Primo slalom gigante con Bendotti 12esimo su 24 atleti provenienti da Svizzera, Francia, Canada, Austria, Svezia, Finlandia, Germania, Andorra, Norvegia, Giappone e Stati Uniti mentre Pelizzari non ha concluso la gara. Seconda gara sempre uno slalom gigante martedì 23 con Bendotti 15esimo su 23 atleti partenti mentre Pelizzari non è giunto al traguardo

Il miglior risultato per Davide Bendotti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa è giunto nello Speciale con un terzo posto nella prima manche e un lusinghiero nono posto finale durante la terza e ultima giornata di competizione, registrando un tempo di 1’34”73. Nel SuperG Federico Pelizzari non ha preso il via mentre Davide Bendotti non ha concluso la gara.

Sci Alpino – Prima gara internazionale a Leogang (Austria) anche per il giovane Federico Cotti, della Polisportiva Disabili Valcamonica. Era una gara FIS e si è classificato al terzo posto nello slalom e quarto nel gigante. Per i tecnici i risultati dell’atleta della Polisportiva sono confortanti e fanno ben sperare per il futuro.