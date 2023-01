Polis: i sindaci della Valle Camonica alla convention di Roma

lunedì, 30 gennaio 2023

Roma – Dalla Valle Camonica alla capitale per la convention nazionale di Poste Italiane e la presentazione del progetto “Polis – Casa dei Servizi digitali” dedicata ai piccoli Comuni.

A Roma sono presenti i sindaci dei Comuni sotto i 15 mila abitanti e dalla Valle Camonica e Sebino sono scesi a Roma numerosi amministratori, tra cui il presidente della Comunità Montana di Valle Camonica, Sandro Bonomelli, i sindaci di Paspardo (Fabio De Pedro), Ceto (Marina Lanzetti), Ossimo (Cristian Farisé), Berzo Inferiore (Ruggero Bontempi), Bienno (Ottavio Bettoni), Malonno (Giovanni Ghirardi), Paisco Loveno (Dino Mascherpa), Sonico (Gian Battista Pasquini), Sale Marasino (Marisa Zanotti), Montisola (Fiorello Turla) e delegati di altri comuni, tra cui Evelin Erba di Niardo.

La convention di Poste Italiane è dedicata ai piccoli Comuni, con l’obiettivo di offrire servizi della Pubblica Amministrazione e migliorarne l’accoglienza, trasformandoli in Sportello Unico digitale di prossimità, attivo 24 ore su 24. Poste Italiane vuole favorire la coesione economica, sociale e territoriale dei piccoli Comuni.

Tra i servizi che saranno erogati: la richiesta di carta identità elettronica, passaporto, certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto di armi (gestiti dal ministero dell’Interno); richiesta di riemissione di codice fiscale, estratto conto posizioni debitorie, visura planimetrie catastali, esenzione canone Rai, deleghe soggetti fragili (gestiti dall’Agenzia delle Entrate); certificati giudiziari (ministero della Giustizia); Isee, estratto contributivo, modello Obis per i pensionati, certificazione unica (Inps); rilascio patente nautica, denuncia e richiesta duplicati patente (ministero per le Infrastrutture).

Nei Comuni presso i quali saranno realizzati questi sportelli unici basterà recarsi presso l’ufficio postale per poter richiedere questi servizi e le realtà della Valle Camonica potranno avere dei vantaggi.