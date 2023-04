Piazzale del cimitero di Malegno intitolato agli internati militari

sabato, 29 aprile 2023

Malegno (Brescia) – Cerimonia di intitolazione agli internati militari italiani nei campi di concentramento il piazzale del cimitero. Domani – domenica 30 aprile – si terrà la celebrazione zonale per il 78° anniversario della Liberazione italiana dal Nazi-fascismo per il territorio dei comuni di Malegno, Lozio, Ossimo, Borno, Piancogno, Cividate Camuno, Berzo Inferiore e Bienno.

Sotto la guida del Comitato permanente per le celebrazioni del 25 aprile, con la partecipazione di Anpi e Fiamme Verdi e dell’Anei di Valle Camonica, lungo le vie di Malegno si snoderà il corteo, accompagnato dalla banda Carlo Angelo Canossi e scortato da Polizia Locale dell’Unione degli Antichi Borghi e Gruppo Volontari Protezione Civile di Malegno.

Il ritrovo alle 9:15 in via Cava, alle 9:30 il corteo per le vie del paese verso il monumento ai caduti e alle 10:15 la cerimonia di intitolazione del piazzale adiacente al cimitero a “Piazzale Internati Militari Italiani nei lager nazisti”. Sono previsti gli interventi del sindaco di Malegno Paolo Erba, degli alunni delle scuole di Malegno e il discorso ufficiale di Fabio Branchi, presidente Anei di Valle Camonica. Sono 48 i malegnesi internati nei campi di concentramento e di lavoro nazisti tra il 1943 e il 1945, ricordati durante gli anni attraverso un recupero della memoria che ha portato, nel settembre 2015, ad una toccante cerimonia svoltasi proprio nella sala consiliare del Comune di Malegno con la consegna, da parte del prefetto alle famiglie, delle medaglie d’onore alla memoria.