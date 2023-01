Piano di Governo del Territorio: approvato a maggioranza il documento

sabato, 28 gennaio 2023

Edolo (Brescia) – La seconda variante del Pgt (Piano di Governo del Territorio) di Edolo (Brescia) fa passi avanti. Ieri sera il Consiglio comunale – dopo la discussione durata un’ora e 10 minuti – ha approvato a maggioranza – astensione del gruppo “Insieme Edolo vive” il documento di indirizzo urbanistico. Ora ci saranno 60 giorni di tempo per presentare le osservazioni.

Il Piano di Governo del Territorio è strategico – come osservato dal sindaco Luca Masneri – per lo sviluppo di Edolo, mentre la minoranza – con il capogruppo Ivan Moles – ha chiesto un maggior coinvolgimento di cittadini, imprese, società civile e gruppi, organizzando momenti di confronto.

In discussione nelle seduta consiliare 40 osservazioni e richieste presentate per la maggior parte dai cittadini, mentre per la parte pubblica sono previsti l’ampliamento dell’ospedale di Edolo, l’area dove sorgerà la nuova Rsa, il campus universitario e gli spazi per il Consorzio Forestale Alta Valle Camonica che valorizzerà – grazie al recente accordo e finanziamento di Regione Lombardia e Comunità Montana di Valle Camonica, al filiera bosco-legno-energia. Per tutti e quattro i progetti sono indicate nel PGT le aree. Alcuni progetti sono già avviati, ad esempio quello del campus universitario, ha visto l’accordo tra Comune di Edolo e Comunità Montana di Valle Camonica per l’acquisizione e utilizzo del centro intervallivo per 30 anni, mentre l’area individuata per la nuova casa di riposa sarà a lato della strada dopo gli impianti sportivi di via Morino.

La minoranza ha incalzato il sindaco e la maggioranza sulla necessità di un incontro pubblico per illustrare le linee portanti del nuovo Pgt e ascoltare le voci dei soggetti (cittadini, imprese, associazioni) interessate. Il sindaco Luca Masneri ha risposto che nei prossimi 60 giorni (quelli delle eventuali osservazioni) sarà organizzato un importante momento e coinvolti popolazione, imprese e associazioni.

di A. Pa.

© Riproduzione riservata