Pellegrinaggio della “memoria” dal Vajont al Gleno: il racconto

sabato, 26 agosto 2023

Sonico (Brescia) – Pellegrinaggio della “memoria” dal Vajont al Gleno, poco più di 300 chilometri che il gruppo “camminare è un’arte“, guidato da don Battista Dassa, il sacerdote camminatore conosciutissimo in Valle Camonica per la sua attività pastorale e ora parroco a San Colombano e Collio Val Trompia, sta compiendo in questi giorni.

Il gruppo è partito da Cimolais, in Friuli, il 16 agosto, ha fatto tappa al Vajont e percorso sentieri e piste ciclopedonali hanno raggiunto la Valle Camonica. Le tappe: Longarone, Fusine, Canale d’Agordo, Moena, Bolzano, Romeno, Dimaro, Passo Tonale e Rino di Sonico. Gli ultimi due giorni vedranno il passaggio dai laghi di Belviso e dal rifugio Tagliaferri, quindi l’arrivo al Gleno dove lunedì 28 don Battista celebrerà la Messa. Il pellegrinaggio della memoria è anche l’occasione per riflettere su due tragedie simili: il disastro del Vajont risale al 9 ottobre 1963, quella del Gleno il 1° dicembre 1923. Dalle 9 tappe finora percorse, Lucia Bianchini e il gruppo hanno scritto un “diario” con i passaggi nei diversi paesi, l’esperienze e le emozioni vissute con una riflessione di Papa Francesco: “Nell’arte del camminare quel che importa non è non cadere ma di non restare caduti; continuare a camminare con gli amici…non si può vivere senza amici”.