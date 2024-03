Passaporto dello sportivo e aula intitolata a Elena Fanchini al Meneghini di Edolo

mercoledì, 6 marzo 2024

Edolo (Brescia) – Passaporto dello sportivo per gli studenti dell’istituto Meneghini di Edolo. Quest’anno l’istituto guidato dal dirigente scolastico, professoressa Raffaella Zanardini, celebra il decennale ed ha in programma una serie di iniziative che culmineranno il 26 marzo con l’intitolazione dell’aula sportiva a Elena Fanchini. Alla cerimonia interverranno oltre al dirigente scolastico Raffaella Zanardini e gli studenti, l’assessore regionale Simona Tironi, il sindaco Luca Masneri, il dirigente Ust di Brescia Bonelli, Nadia e Sabrina, sorelle di Elena Fanchini. Alla cerimonia saranno presenti ex-studenti che hanno frequentato il Liceo scientifico ad indirizzo sportivo.

Una prima iniziativa è in programma domani, giovedì 7 marzo: il Meneghini, in collaborazione con il centro Kinetik, organizza una giornata in cui gli allievi delle classi IV e V del liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo potranno utilizzare strumenti di nuova generazione nell’ambito della valutazione di performance sportive e ricevere di seguito il “passaporto dello sportivo” che costituisce una sintesi dei dati raccolti.