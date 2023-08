Passaggi record sul bicibus da Edolo a Ponte di Legno e bus navetta

mercoledì, 16 agosto 2023

Ponte di Legno (Brescia) – Sono richiestissimi dai turisti i servizi bicibus da Edolo a Ponte di Legno e i bus navetta, in particolare la linea D che collega Ponte di Legno–Sant’Apollonia–Case di Viso. I servizi di trasporto sono gestiti dalla ditta Maroni Turismo di Ponte di Legno per conto dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Camonica. Basta sostare in piazzale Cida o davanti all’autostazione per rendersi conto dell’interesse dei turisti verso i bicibus o bus navetta. All’interno di Ponte di Legno c’è un servizio con due linee (A e B) di bus navetta che saranno in funzione fino a domenica 27 agosto e nel weekend del 2-3 settembre, inoltre c’è la linea (F) attiva fino al 26 agosto tra Ponte di Legno e Canè.

BICIBUS EDOLO – PONTE DI LEGNO

L’elevata richiesta del servizio “bicibus” da Edolo (stazione) a Ponte di Legno (piazzale Cida), gestito da Maroni Turismo per conto di Arriva sarà in funzione fino a domenica 10 settembre. Gli appassionati delle due ruote possono utilizzare il servizio a loro piacimento salendo nelle diverse fermate previste tra Edolo e Ponte di Legno, e la richiesta è alta anche per la flessibilità. Non è richiesta alcuna prenotazione ed è l’autista a preoccuparsi di sistemare correttamente le biciclette sul mezzo. “La Valle Camonica – spiega Fausto Maroni, titolare dell’omonima azienda che gestisce il servizio – è sempre più frequentata da appassionati delle due ruote e il servizio offerto ai biker sulla tratta Edolo-Ponte di Legno è importante come supporto al turismo”.

I biglietti vanno acquistati nelle rivendite “Arriva” oppure sull’autobus con una maggiorazione di 1,30 euro e le tariffe saranno suddivise in quattro fasce, in base alla destinazione, e saranno comprese tra 1,30 e 2,30 euro., in base alla destinazione tra Edolo e Ponte di Legno.

LINEA D – Un altro servizio gettonato è il bus navetta della linea D, che unisce il paese dalignese alle località Santa Apollonia e Case di Viso. Centinaia di turisti utilizzano il bus navetta quotidianamente per raggiungere le due località, punto di partenza per escursioni in alta quota o per trascorrervi una giornata in tranquillità nelle aree pic nic della Valle delle Messi o di Case di Viso.

La prima corsa della linea “D” con partenza da piazzale Cida è alle 8, arrivo alle 8:20 a Santa Apollonia e alle 8:28 a Case di Viso, mentre l’ultima corsa da Case di Viso, con rientro a Ponte di Legno, parte alle 18:20. La corsa semplice sulle linee A e B ha un costo di 1,50 euro, sulla linea D di 1,50 euro fino a Pezzo; 2,50 euro fino a Case di Viso (adulti) 1,50 euro (Under 14).

I possessori di Adamello card, riservata agli ospiti che soggiornano nelle strutture ricettive consorziate, possono lasciare l’auto a riposo e utilizzare il servizio navetta per scoprire alcuni dei punti di interesse più belli e suggestivi del territorio, partendo da Ponte di Legno. Nel periodo di validità sono incluse nella card: una corsa gratuita di andata e ritorno, per ogni tratta delle linee A-B-D; una corsa di sola andata oppure solo ritorno, sul servizio autobus della pista ciclabile, esclusivamente per i passeggeri muniti di bicicletta.

di A. Pa.