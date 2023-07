Parco dell’Adamello: a Cevo riflessione sul futuro della montagna di mezzo

martedì, 11 luglio 2023

Cevo (Brescia) – Nel contesto del 40esimo anniversario del Parco dell’Adamello trova spazio anche un momento di riflessione sul Futuro della montagna di mezzo, in programma allo Spazio Feste della Pineta di Cevo (Brescia) sabato 15 luglio alle 17, che vedrà protagonista l’antropologo e profondo conoscitore delle Alpi, Annibale Salsa in dialogo con la giornalista esperta di montagna Gio Moscardi.

Esperto conoscitore delle Alpi, già docente di Antropologia filosofica e Antropologia culturale all’Università di Genova, nonché Presidente generale del CAI (dal 2004 al 2010), Annibale Salsa è probabilmente il più grande antropologo alpino italiano.

In dialogo con la giornalista Gio Moscardi e con il responsabile di servizio del Parco, Guido Calvi, Salsa affronterà il tema della vita sulla montagna di mezzo al giorno d’oggi e del possibile ruolo di un’area protetta come il Parco dell’Adamello a partire dalle istanze e dalle sfide che aspettano questi luoghi, i visitatori, i loro abitanti e il loro sviluppo.

La giornata inizierà con il saluto istituzionale delle autorità e, dopo l’incontro, proseguirà con un momento conviviale: un aperitivo offerto dalla Casa del Parco Adamello di Cevo accompagnato dall’esibizione musicale di Italo Biglioli, alle prese con i corni tradizionali delle Alpi. La partecipazione è libera e gratuita e, come nel corso di tutti gli appuntamenti del quarantennale, i presenti riceveranno in omaggio le tazze celebrative del 40° del Parco Adamello in edizione limitata.

In mattinata, invece, con uscita prevista dalle 9 alle 17, la Casa del Parco organizza per tutti gli interessati un’escursione con pratiche meditative in quota in Valle Adamè. Anche in questo caso l’iniziativa è gratuita, ma i posti sono limitati e l’iscrizione obbligatoria, scrivendo a: collaborazioni@casadelparcoadamello.it

Per tutti gli aggiornamenti e le eventuali variazioni sulla programmazione, sarà possibile consultare il sito del Parco Adamello. La giornata è organizzata con la collaborazione del Comune di Cevo e della Casa del Parco Adamello di Cevo.