Parco Adamello: domenica 2 luglio il percorso da Cedegolo a Malonno

giovedì, 29 giugno 2023

Cedegolo (Brescia) – Gli appuntamenti per festeggiare il 40esimo anniversario del Parco Adamello continuano e domenica 2 luglio è in programma il percorso sul famoso Cammino di Carlo Magno.

La partenza è prevista alle 9 dalla Stazione di Cedegolo con arrivo a Malonno, per un totale di circa 16 km. Il tratto scelto (la tappa completa, infatti, parte da Grevo e giunge a Edolo) si percorre nella natura e si snoda tra boschi, spazi aperti e piccoli borghi di mezza montagna. Lungo il cammino si incontreranno la leggenda del Badalisc, la celebre figura mitologica che vive proprio in questi boschi, e le tracce della Guerra Bianca: dalle trincee di Berzo Demo ai bunker della piana tra Malonno e Sonico.

L’iniziativa è organizzata con la collaborazione degli Amici della Via Valeriana e del Cammino di Carlo Magno e con la partecipazione della Pro Loco di Sonico.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati e l’iscrizione obbligatoria, scrivendo sia all’indirizzo amiciviavaleriana@libero.it che a votinoantonio@hotmail.it

I partecipanti riceveranno in omaggio una delle tazze da collezione realizzate dal Parco Adamello in occasione del suo 40esimo anniversario. Sarà possibile raggiungere il gruppo anche in treno-bus (con la corsa in partenza da Brescia alle 7.07 e arrivo a Cedegolo alle 8.52): il ritorno al punto di partenza sarà effettuato con i mezzi del trasporto pubblico, che saranno comunicati in seguito all’iscrizione. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

Per tutti gli aggiornamenti e le eventuali variazioni sulla programmazione, sarà possibile consultare il sito del Parco Adamello o scrivere a comunicazione@parcoadamello.it.