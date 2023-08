Parco Adamello, alla scoperta dell’ambiente da Edolo a Vezza d’Oglio

giovedì, 24 agosto 2023

Edolo (Brescia) – Sugli itinerari del Parco dell’Adamello, sabato 26 agosto è in programma la tappa 9 bis del cammino della via Valeriana, nel tratto da Edolo a Vezza d’Oglio, 12 chilometri.

Proseguono gli appuntamenti per festeggiare il 40°anniversario del Parco Adamello: dopodomani l’appuntamento è lungo il Cammino della via Valeriana. Partendo dal centro di Edolo – attorno alle 9:30, si potrà percorrere un tratto di tappa dove a farla da padrona sarà la natura dell’Alta Valle Camonica con i suoi boschi imponenti, costeggiando il fiume Oglio e sarà l’occasione per fare il punto sugli ecosistemi forestali e sul prezioso corridoio ecologico del fiume. L’iniziativa è organizzata con la collaborazione degli Amici della Via Valeriana e del Cammino di Carlo Magno e con la partecipazione della Casa del Parco di Vezza d’Oglio.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati e l’iscrizione obbligatoria, scrivendo sia all’indirizzo amiciviavaleriana@libero.it che a votinoantonio@hotmail.it.

I partecipanti riceveranno in omaggio una delle tazze da collezione realizzate dal Parco Adamello in occasione del suo 40° anniversario. Sarà possibile raggiungere il gruppo anche in treno (con la corsa in partenza da Brescia alle 7.07 e arrivo a Edolo alle 9.13): il ritorno al punto di partenza sarà effettuato con i mezzi del trasporto pubblico, che saranno comunicati in seguito all’iscrizione. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

Per tutti gli aggiornamenti e le eventuali variazioni sulla programmazione, sarà possibile consultare il sito del Parco Adamello – a questo link o scrivere a comunicazione@parcoadamello.it.