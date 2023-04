Parchi gioco inclusivi, contributi regionali alla Valle Camonica, Sebino e Valtellina

venerdì, 21 aprile 2023

Milano – Pioggia di contributi di Regione Lombardia per realizzare parchi inclusivi in Valle Camonica e Valtellina.

Sono stati stanziati dalla Regione – attraverso il bando sui parchi gioco – i fondi per favorire l’inclusione, migliorando la qualità di vita e il benessere psicofisico delle persone con disabilità, offrendo percorsi di attività ludiche e percorsi naturalistici accessibili.

In Valle Camonica sono stati stanziati 30mila euro per il Comune di Artogne, Cevo, Cividate Camuno, Rogno e Saviore dell’Adamello, 29.945 euro per Darfo Boario Terme; 28.826 euro per Malonno e 28mila per Ceto; sul Sebino sono stati assegnati 30mila euro a Marone e Sulzano; 28.6450 euro; 28.650 euro a Paratico, Lovere e Sarnico. In Valtellina 30mila euro sono andati all’Unione dei Comuni della Valmalenco, Mello e Piuro, 29.972 euro a Tartano; 26.871 euro a Dubino, 28.178 euro a Colorina e 14.270 euro a Tirano.