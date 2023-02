Ottavio Bonino presidente del Club di Vallecamonica anche nel biennio 2024-2025

mercoledì, 8 febbraio 2023

Darfo Boario Terme (Brescia) – Si è svolta presso l’Hotel Aprica l’Assemblea Annuale del Panathlon Club di Vallecamonica. Dopo la tradizionale cena, il presidente Bonino ha dato la parola al Tesoriere Giacomo Ducoli che ha relazionato in merito al Bilancio Consuntivo 2022 e a quello Preventivo del 2023, evidenziando i numeri più significativi e trovando, al termine del suo intervento, l’approvazione unanime dei 22 Soci presenti.

LE DECISIONI E IL BILANCIO

Durante l’intervento del Tesoriere si è provveduto anche alla variazione, con voto unanime, della quota annuale. Dopo aver ringraziato Giacomo Ducoli per il prezioso lavoro svolto, si è passati alla nomina del Presidente che guiderà il Club di Vallecamonica nel biennio 2024-2025. Ha preso la parola il Presidente Onorario Roberto Gheza che, su indicazione del Presidente Bonino e dell’intero Consiglio, aveva avuto l’incarico di sondare le eventuali candidature per la guida del Club per il biennio 2024-2025.

Roberto Gheza ha proposto di rinnovare l’incarico a Ottavio Bonino, anche perché dopo due mandati, lo Statuto del Panathlon per motivate esigenze (vedi i due anni di Covid), prevede la possibilità di un terzo mandato al Presidente uscente. Sentito il parere favorevole dei Soci presenti, per acclamazione quindi Ottavio Bonino è stato rieletto Presidente anche per il biennio 2024-2025. A questo punto Bonino ha ringraziato i Soci ed il Consiglio per la fiducia avuta per il rinnovo dell’incarico, sottolineando che, in una logica di alternanza, tutti i Soci possono essere validi candidati alla Presidenza. Seguendo l’ordine del giorno dell’Assemblea, insieme alle immagini ed ai video proiettati dal Socio Filippi Pioppi, il Presidente ha riassunto le attività svolte, ricordando le 10 conviviali dell’anno 2022. Al termine alcuni Soci hanno espresso il loro parere sul valido lavoro svolto, dando anche preziosi suggerimenti sulla programmazione per l’anno 2023. Il Socio Martinoli, prendendo la parola, ha informato il Club sui progetti della Polisportiva Disabili Valcamonica, in particolare per quanto riguarda i futuri impegni sportivi dell’’atleta Giuseppe Romele, recente Campione del Mondo in Svezia nella disciplina sportiva dello sci nordico sulle distanze dei 10 e 18 km. La Conviviale si è chiusa con la programmazione 2023 presentata dal Presidente Bonino, che vedrà già il prossimo 22 febbraio il Club di Vallecamonica incontrare le pallavoliste della società Volley Pisogne con i dirigenti e il presidente del CSI Vallecamonica Giuliano Ganassi. Nel mese di marzo è invece prevista una serata con il Team “Fuoriserie” di Cremona con tema il paracadutismo sportivo.

Il presidente ha anche accennato ad altre conviviali già programmate e alcune iniziative da sviluppare nel corso dell’anno appena iniziato; anno importante, in quanto ricorre il 35° di fondazione del Panathlon Club Vallecamonica fondato il 12 maggio 1988, che si ritiene di festeggiare con un evento speciale. Ultimo accenno, anche ai prossimi Campionati di sci Panathlon International, che si svolgeranno a Bormio e Livigno il prossimo 10 e 11 marzo 2023, con un invito alla partecipazione dei soci interessati. La serata dell’Assemblea Annuale si è chiusa con un ringraziamento da parte del Presidente ai Soci, che hanno dato preziose indicazioni riguardo gli argomenti e gli ospiti delle conviviali, invitando a continuare a collaborare con lo stesso impegno dimostrato nel corso degli ultimi anni.