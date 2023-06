Ospedale di Edolo, ASST Valcamonica: “Garantisce i suoi servizi”

giovedì, 1 giugno 2023

Edolo – Ospedale di Edolo al centro del dibattito nelle ultime ore. Non solo la convocazione della Conferenza d’Ambito, ora anche l’ASST della Valcamonica interviene ribadendo la garanzia dei servizi e del funzionamento.

“L’Ospedale di Edolo, sia per territorialità che per utenza, è da sempre al centro dell’attenzione della Direzione Strategica della ASST Valcamonica che garantisce e preserva tutte le strutture e le attività in corso. Il nostro impegno è sempre stato quello di tutelare l’attuale organizzazione dell’Ospedale con un’Area Omogenea Medica, dove sono attivi 35 posti letto divisi tra l’SC Medicina Generale e la SS Riabilitazione Generale Geriatrica, e con un’Area Omogenea Chirurgica, con 26 posti letto divisi tra l’SC Ortopedia e Traumatologia e l’SS Chirurgia Generale. A queste strutture vanno aggiunti i 3 posti letto di Day Surgery/Day Hospital e i 5 posti tecnici subacuti (SSD Cure Subacute), oltre alla fondamentale attività del Pronto Soccorso.

Allo stesso tempo, è a tutti nota la carenza di medici, sia specialistici che di medicina generale, che affligge il sistema sanitario nazionale e diventa ancor più critica nelle zone periferiche, in montagna e negli ospedali lontani dalle sedi universitarie e dalle città.

Dato il contesto e le peculiarità dell’Ospedale di Edolo è necessaria la presenza di un adeguato numero di medici, ancor più alla luce del fatto che da giugno potremo contare solo su due specialisti presso la SC Medicina Generale.

Negli ultimi mesi, infatti, tutti i nostri sforzi si sono concentrati da un lato ad incrementare i dirigenti medici tramite procedure concorsuali, dall’altro per mezzo di convenzioni con le cooperative di medici per garantire i servizi. In aggiunta, già dall’aprile scorso, abbiamo chiesto a tutti gli ospedali pubblici della Lombardia e dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento una collaborazione per garantire i medici nei turni di servizio“, si legge nella nota di ASST Valcamonica.

Pertanto, in funzione del periodo estivo (dal 18 giugno al 27 agosto) ed in linea con quanto già avvenuto negli anni precedenti, con l’obiettivo di mantenere in funzione tutte le attività possibili del Presidio Ospedaliero di Edolo e conseguentemente di consentire la fruizione delle ferie da parte del personale, è stato disposto:

• il mantenimento di tutte le attività ambulatoriali, MAC/BIC e DH/DS;

• il mantenimento delle sale operatorie eccetto dal 14 al 27 agosto;

• la temporanea riduzione a 18 posti letto di Area Medica (SC Medicina Generale, SSD Cure Subacute, SS Riabilitazione Generale Geriatrica);

• la temporanea riduzione a 13 posti letto di Area Chirurgica (SC Ortopedia e Traumatologia, SS Chirurgia Generale).

“Come da consuetudine il Consiglio di Rappresentanza dei Sindaci di ASST Valcamonica sarà tenuto costantemente aggiornato. Per quanto riguarda l’emergenza sanitaria della carenza di personale medico su tutto il territorio nazionale, l’ASST Valcamonica ha esperito sin da febbraio 2022 tutte le possibili strade, sia con procedure concorsuali che con avvisi per contratti liberi professionali, al fine di reclutare specialisti da destinarsi all’Area Medica del presidio di Edolo unitamente all’attivazione, nel settembre successivo, di turni diurni per il week end ed i giorni festivi con cooperative oltre che la copertura dei turni diurni settimanali grazie alla disponibilità degli specialisti afferenti alla SC Medicina Interna e della SC Riabilitazione Specialistica del Presidio Ospedaliero di Esine. L’attenzione e l’interesse posti a potenziare i servizi dell’Ospedale hanno anche portato all’attivazione della convenzione con la Scuola di Specializzazione in Reumatologia dell’Università degli Studi di Brescia per la presenza di un medico specializzando presso la SC Medicina Generale di Edolo.

Alla Direzione Strategica preme sottolineare quanto lo sviluppo del Presidio di Edolo sia di fondamentale importanza per l’intera Azienda e che, come di consueto, faremo tutto il possibile al fine di garantire il miglior servizio ai cittadini e ai turisti che in questo periodo visitano la Valle Camonica“, conclude la nota dell’Azienda Sanitaria.