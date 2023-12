Ordine degli ingegneri della provincia di Brescia in assemblea: il programma

lunedì, 4 dicembre 2023

Brescia – L’Ordine degli ingegneri della provincia di Brescia ha convocato l’assemblea per mercoledì 6 dicembre a partire dalle 15:30 nell’auditorium San Barnaba a Brescia. Il consiglio direttivo, presieduto da Laura Boldi con segretario Fausto Minelli, ha definito l’ordine del giorno dell’assemblea che sarà suddiviso in due momenti, uno di interesse generale, aperto anche ai cittadini, mentre il secondo è riservato agli iscritti all’ordine.

In apertura di seduta, dopo i saluti istituzionali, è stato chiamato a intervenire l’ingegner Roberto Magnani, che condurrà uno speech dal titolo “Costruiamoci il futuro: l’uso dell’intelligenza artificiale nell’ingegneria e nell’industria”. Visto l’interesse che sta suscitando il tema dell’intelligenza artificiale, il consiglio dell’ordine ha deciso di aprire a tutti la possibilità di seguire la lezione, che proporrà un’introduzione all’intelligenza artificiale, con una panoramica sui tipi disponibili e il loro uso, sulle applicazioni attuali includendo la visione artificiale, il linguaggio naturale e la robotica, sul futuro delle applicazioni in campo civile, gestione del territorio e architettura, sull’efficienza amministrativa, di relazione con il cliente e il marketing, sulla normativa e su aspetti di etica, oltre ad altri approfondimenti.

A seguire, alle 18.30, via all’assemblea degli iscritti vera e propria, con la presentazione dell’attività da parte di presidente e segretario e l’approvazione del bilancio preventivo 2024. In chiusura, infine, è prevista la cerimonia di benvenuto ai del 2023 (nella foto da sinistra Fausto Minelli e Laura Boldi).

“È la nostra seconda assemblea per il bilancio preventivo, dopo quella del 2022 in cui ci siamo presentati da neoeletti – affermano Laura Boldi e Fausto Minelli –. Per noi è un momento fondamentale, per tracciare i risultati di un anno di lavoro intenso e per delineare la programmazione per il prossimo. Abbiamo lavorato su più ambiti, ponendo grande attenzione sia sul fronte interno sia su quello esterno, a partire dalla formazione sino alla comunicazione e alla cultura, dalle convenzioni per gli associati all’orientamento dei giovani per arrivare anche ai rapporti istituzionali e ai nuovi servizi. Ora è tempo di consolidarci e guardare avanti: abbiamo in essere diversi progetti, che si concretizzeranno già a partire dalle prime settimane del nuovo anno. Possiamo fare tutto questo contando su una base associativa solida, compatta e pronta a impegnarsi, l’abbiamo testato anche nel corso di quest’anno”.