Opere sulla zona frana, chiusa via Sant’Antonio a Corteno Golgi

lunedì, 15 maggio 2023

Corteno Golgi (Brescia) – Verrà chiusa da dopodomani, mercoledì 17 maggio, via Sant’Antonio per realizzare in sicurezza i lavori sulla frana presso il Centro Visite della Riserva. L’impresa Trentini, che effettuerà le opere nell’area della frana, ha chiesto la chiusura della strada per la sicurezza dell’intervento.

Il Comune di Corteno Golgi (Brescia) ha emesso un’ordinanza, firmata dal sindaco Ilario Sabbadini, che prevede da mercoledì 17 maggio e fino al termine dei lavori la chiusura di via Sant’Antonio dalle 8:30 alle 12 e dalle 13 alle 17:30 nei giorni feriali e il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, moto, biciclette e pedoni.